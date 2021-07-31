ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون

على ضوء الحادثة بين هاميلتون وماكس فيرشتابن خلال اللفة الأولى من سباق سيلفرستون، اعترضت ريد بُل على العقوبة وطلبت رسمياً من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فتح مراجعة ثانية للحادثة.

وكانت ريد بُل تشعر أن عقوبة عشر ثوانٍ التي تلقاها هاميلتون لقاء الحادثة، ليست كافية حيث قدمت دليلاً كانت تأمل أن يقنع الحكام بالنظر في المسألة مجدداً.

وكشفت "فيا" أن الدليل الجديد الذي قدمته ريد بُل كان عبارة عن إعادة تمثيل لأسلوب قيادة هاميلتون خلال اللفة الأولى وذلك مع سيارة ريد بُل يقودها أليكسندر ألبون.

وضمن معرض كلامه حيال هذا الدليل، أوضح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن الفريق أراد استعمال ذلك كفرصة لإثبات أن هاميلتون ما كان ليتمكن من خوض منعطف "كوبس" وفقاً لسرعته حينها.

وأشار هورنر إلى أن يوم التصوير في سيلفرستون لم يُعدّ خصيصاً من أجل تلك المحاكاة وحسب.

فقال: "الاختبار كان مقرراً من قبل، قبل الجولة، لأنه يوم تصوير على متن سيارة أقدم بعامين".

وأكمل: "إنها طريقة نتبعها كي نُبقي على سائقنا الاحتياطيّ مع قدر وافٍ من الجهوزية. ذلك كان مقرراً منذ فترة بعيدة. ولم يتم تجهيزه خصيصاً لإعادة تمثيل ماحصل".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

من جهته، أوضح هورنر أن الأمل كان يتمحور حول تأكيد بيانات ألبون خلال المحاكاة، أن سرعة هاميلتون في منعطف "كوبس" في اللفة الأولى تعني أنه لم يكن قادراً على خوض المنعطف.

فقال: "ما قمنا به خلال الاختبار هو الطلب من أليكس القيادة بأسلوب مماثل لما قام به هاميلتون، لإظهار عواقب تلك القيادة".

وتابع: "لم نتمكن من الوصول إلى سرعة لويس. لكن لناحية الظروف، فمن الواضح أنها كانت متماثلة، وقد جمعنا قدراً مفيداً من البيانات".

يشار إلى أن طلب ريد بُل بمراجعة عقوبة هاميلتون إزاء تلك الحادثة قد قوبل بالرفض. حيث أكد هورنر أنه لم يندم على محاولة فريقه هذه.

فقال: "مع الأخذ بعين الاعتبار بيانات الحادثة وشدتها، قمنا تقديم بيانات لم تكن متوفرة لدى الحكام حينها".

وأكمل: "لقد منحونا حقاً عادلاً بالاستماع لنا وقد قمنا بشرح البيانات وموضعي السيارتين، وسرعتيهما. حقيقة أن لويس كان يتوجب عليه الكبح قبل 23 متراً كي يتمكن من عبور المنعطف".

وتابع: "لذا قمنا بتقديم البيانات، وشعرنا أنه قد سُمع رأينا بعدل. وشعر الحكام أن هذا ليس دليلاً جديداً ضمن القوانين المرعية وبالتالي لم يتم فتح مراجعة جديدة. ونحن نتقبل ذلك القرار".

واسترسل: "المنافسة هذا الموسم تتعلق بأدق التفاصيل. بالطبع لدينا حادثة على سرعة عالية، ولا بد من إجراء استقصاءات كاملة".

واختتم: "لكن، تمّ إغلاق هذا الفصل الآن، اتخذ الحكام قرارهم ونحن الآن نركز بالكامل على الجولة الحالية وما تبقى من الموسم".