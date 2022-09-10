ريد بُل تشرح خسارتها للسرعة القصوى في مونزا
شرحت ريد بُل افتقارها للسرعة القصوى في مونزا بالرغم من أنّ سيارتها "آر.بي18" عادة ما كانت الأسرع على الخطوط المستقيمة في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد حتى الآن.
على عكس المواسم الثمانية الماضية ضمن الحقبة الهجينة، تمتّعت ريد بُل بأداء مثير على الخطوط المستقيمة إثر العودة إلى المؤثّرات الأرضيّة.
وكشفت البيانات التي تحصّل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ريد بُل كانت أسرع من فيراري بالتسارع من المنعطف المزدوج الأوّل، ومنعطف "كورفا غراندي"، والمنعطف المزدوج الثاني، و"أسكاري" وبالخروج من المنعطف الأخير.
لكنّ فيراري أكثر فاعليّة على صعيد توفير طاقة بطاريتها ما منحها سرعة قصوى أعلى على الخطوط المستقيمة.
وكشف بيير فاش المدير التقنيّ لريد بُل أنّ السرعة القصوى الأقلّ تعود إلى الجناح الخلفي عالي الارتكازيّة الذي استخدمه الفريق.
وعندما سُئل حول ذلك أجاب: "أعتقد بأنّه لا يعود إلى المحرّك بالتأكيد. من الواضح أنّ ذلك يعود إلى مستوى الجرّ الذي على سيارتنا".
وأكمل: "تبدو مستويات جرّنا أعلى من الآخرين. مثلما شاهدتم فلم نُغيّر الجناح الخلفي بالمقارنة مع الحلبات الأخرى. غيّر الآخرون أجنحتهم ولذلك تأثيرٌ على مستويات السرعات القصوى".
دي فريز يُعوّض ألبون المريض في بقيّة جائزة إيطاليا الكبرى
بينوتو يعتذر على وصف تسونودا "بالتسونامي"
أحدث الأخبار
فيرشتابن يُقلّل من شأن صافرات استهجان الجماهير في إيطاليا
قال ماكس فيرشتابن أنّ صافرات الاستهجان بعد فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى "لن تُفسد يومه" بعد تعبير الجماهير عن إحباطها حيال طريقة انتهاء السباق.
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022
وضع ماكس فيرشتابن يدًا على كأس بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2022 بعد انتصاره في مونزا من خلال أداءٍ رائع من ريد بُل.
"فيا" تشرح سبب انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى خلف سيارة الأمان
شرحت "فيا" سبب عدم استئنافها لسباق جائزة إيطاليا الكبرى الذي انتهى خلف سيارة الأمان اليوم الأحد، ما أمّن الفوز لصالح ماكس فيرشتابن.
هورنر: كان هناك وقت كافٍ لاستئناف سباق مونزا
يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه كان ليكون هناك وقتٌ كافٍ لإعادة انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد الذي انتهى خلف سيارة الأمان.