ريد بُل تشرح خسارتها للسرعة القصوى في مونزا

على عكس المواسم الثمانية الماضية ضمن الحقبة الهجينة، تمتّعت ريد بُل بأداء مثير على الخطوط المستقيمة إثر العودة إلى المؤثّرات الأرضيّة.

وكشفت البيانات التي تحصّل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ريد بُل كانت أسرع من فيراري بالتسارع من المنعطف المزدوج الأوّل، ومنعطف "كورفا غراندي"، والمنعطف المزدوج الثاني، و"أسكاري" وبالخروج من المنعطف الأخير.

لكنّ فيراري أكثر فاعليّة على صعيد توفير طاقة بطاريتها ما منحها سرعة قصوى أعلى على الخطوط المستقيمة.

وكشف بيير فاش المدير التقنيّ لريد بُل أنّ السرعة القصوى الأقلّ تعود إلى الجناح الخلفي عالي الارتكازيّة الذي استخدمه الفريق.

وعندما سُئل حول ذلك أجاب: "أعتقد بأنّه لا يعود إلى المحرّك بالتأكيد. من الواضح أنّ ذلك يعود إلى مستوى الجرّ الذي على سيارتنا".

وأكمل: "تبدو مستويات جرّنا أعلى من الآخرين. مثلما شاهدتم فلم نُغيّر الجناح الخلفي بالمقارنة مع الحلبات الأخرى. غيّر الآخرون أجنحتهم ولذلك تأثيرٌ على مستويات السرعات القصوى".