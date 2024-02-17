اشترك
فورمولا 1 إطلاق ريد بُل 2024
أخبار

ريد بُل تشدد أنها "لا تخادع" في تبني تصاميم مرسيدس ضمن سيارتها الجديدة

أكدت ريد بُل أنها لم تتعمد "المخادعة" حين كشفت عن سيارتها الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد، والتي تضمنت حلولاً مستوحاة من سيارة مرسيدس السابقة، بل أن الهدف من ذلك ببساطة الحصول على مزيد من الأداء.

منشور
ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز ريد بُل وكريستيان هورنر مدير الفريق

لفتت ريد بُل الأنظار حين كشفت عن سيارتها لموسم 2024 والتي تضمنت حلولاً مستوحاة من تصاميم سابقة لفريق مرسيدس.

من بينها، تضمين أخدود على كامل غطاء المحرك إضافة إلى نسخة مختلفة من تصميم جانب السيارة.

وقبل انطلاقة الموسم، بدا وكأن المنافسين قد اعتمدوا بالفعل تصاميم مماثلة لذلك التي استعملته ريد بُل الموسم الماضي، لكن يبدو أن تصميم سيارة ريد بُل الحالية مختلف بشكل واضح.

إلا أن كريستيان هورنر مدير الفريق أكد بأن التصميم المستوحى المقدّم في السيارة الجديدة ليس بهدف الخداع، بل لأن العلامة النمساوية تسعى ببساطة نحو مزيد من الأداء على مدار اللفة الواحدة.

فقال: "ما قمنا به ليس تكتيكاً (بهدف المخادعة)، بل مبنيٌّ على الأداء الذي شهدناه خلال عمليات المحاكاة لدينا".

وأكمل: "من الواضح أن السيارة تبدو مختلفة شكلياً في بعض النواحي. لكن عقارب الساعة هي القول الفَصل. لكننا لا نلتزم بتصميم معين إن لم نكن نشعر بأنه أفضل".

من جهته، لا يتفق ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات بأن تصميم السيارة الجديد مستوحى مما قدمته مرسيدس، فقال: "ما زلت أعتقد أنه تصميم سيارة ريد بُل. لكنني أفهم ما تقصدون!".

لكن الهولندي أثنى على جهود الفريق التقنية في الانتقال لتصميم عدائي، واصفاً ذلك بالخطوة الشجاعة.

هورنر من جهته، وصف السيارة بأنها تطوير لسيارة 2023، مع الكثير من التعديلات.

فقال: "أعتقد أن هناك إبداعاً كبيراً في السيارة. أعتقد أن الجانب الإبداعي قويّ للغاية لدى الفريق".

واختتم: "يمكنكم أن تروا بعض الحلول التي خرجنا بها. ليست حلولاً محافظة، بل تتبنى الكثير من الجوانب الإبداعية".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة

فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة

فورمولا 1
إطلاق ريد بُل 2024

فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة

هورنر يعترف بأن التحقيقات "كانت تشتيتاً" لفريق ريد بُل

هورنر يعترف بأن التحقيقات "كانت تشتيتاً" لفريق ريد بُل

فورمولا 1
إطلاق ريد بُل 2024

هورنر يعترف بأن التحقيقات "كانت تشتيتاً" لفريق ريد بُل هورنر يعترف بأن التحقيقات "كانت تشتيتاً" لفريق ريد بُل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

عودة روزبرغ وفيتيل ليست خياراً بالنسبة إلى مرسيدس

عودة روزبرغ وفيتيل ليست خياراً بالنسبة إلى مرسيدس

F1 فورمولا 1

عودة روزبرغ وفيتيل ليست خياراً بالنسبة إلى مرسيدس عودة روزبرغ وفيتيل ليست خياراً بالنسبة إلى مرسيدس

ريد بُل تشدد أنها "لا تخادع" في تبني تصاميم مرسيدس ضمن سيارتها الجديدة

ريد بُل تشدد أنها "لا تخادع" في تبني تصاميم مرسيدس ضمن سيارتها الجديدة

F1 فورمولا 1
إطلاق ريد بُل 2024

ريد بُل تشدد أنها "لا تخادع" في تبني تصاميم مرسيدس ضمن سيارتها الجديدة ريد بُل تشدد أنها "لا تخادع" في تبني تصاميم مرسيدس ضمن سيارتها الجديدة

فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة

فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة

F1 فورمولا 1
إطلاق ريد بُل 2024

فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة

لوكلير كان يعلم بخطة فيراري لضم هاميلتون قبل تجديد عقده مع فيراري

لوكلير كان يعلم بخطة فيراري لضم هاميلتون قبل تجديد عقده مع فيراري

F1 فورمولا 1

لوكلير كان يعلم بخطة فيراري لضم هاميلتون قبل تجديد عقده مع فيراري لوكلير كان يعلم بخطة فيراري لضم هاميلتون قبل تجديد عقده مع فيراري

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك