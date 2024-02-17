ريد بُل تشدد أنها "لا تخادع" في تبني تصاميم مرسيدس ضمن سيارتها الجديدة
أكدت ريد بُل أنها لم تتعمد "المخادعة" حين كشفت عن سيارتها الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد، والتي تضمنت حلولاً مستوحاة من سيارة مرسيدس السابقة، بل أن الهدف من ذلك ببساطة الحصول على مزيد من الأداء.
لفتت ريد بُل الأنظار حين كشفت عن سيارتها لموسم 2024 والتي تضمنت حلولاً مستوحاة من تصاميم سابقة لفريق مرسيدس.
من بينها، تضمين أخدود على كامل غطاء المحرك إضافة إلى نسخة مختلفة من تصميم جانب السيارة.
وقبل انطلاقة الموسم، بدا وكأن المنافسين قد اعتمدوا بالفعل تصاميم مماثلة لذلك التي استعملته ريد بُل الموسم الماضي، لكن يبدو أن تصميم سيارة ريد بُل الحالية مختلف بشكل واضح.
إلا أن كريستيان هورنر مدير الفريق أكد بأن التصميم المستوحى المقدّم في السيارة الجديدة ليس بهدف الخداع، بل لأن العلامة النمساوية تسعى ببساطة نحو مزيد من الأداء على مدار اللفة الواحدة.
فقال: "ما قمنا به ليس تكتيكاً (بهدف المخادعة)، بل مبنيٌّ على الأداء الذي شهدناه خلال عمليات المحاكاة لدينا".
وأكمل: "من الواضح أن السيارة تبدو مختلفة شكلياً في بعض النواحي. لكن عقارب الساعة هي القول الفَصل. لكننا لا نلتزم بتصميم معين إن لم نكن نشعر بأنه أفضل".
من جهته، لا يتفق ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات بأن تصميم السيارة الجديد مستوحى مما قدمته مرسيدس، فقال: "ما زلت أعتقد أنه تصميم سيارة ريد بُل. لكنني أفهم ما تقصدون!".
لكن الهولندي أثنى على جهود الفريق التقنية في الانتقال لتصميم عدائي، واصفاً ذلك بالخطوة الشجاعة.
هورنر من جهته، وصف السيارة بأنها تطوير لسيارة 2023، مع الكثير من التعديلات.
فقال: "أعتقد أن هناك إبداعاً كبيراً في السيارة. أعتقد أن الجانب الإبداعي قويّ للغاية لدى الفريق".
واختتم: "يمكنكم أن تروا بعض الحلول التي خرجنا بها. ليست حلولاً محافظة، بل تتبنى الكثير من الجوانب الإبداعية".
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