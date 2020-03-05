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ريد بُل: تسوية "فيا" مع فيراري "فضيحة حقيقية"

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ريد بُل: تسوية "فيا" مع فيراري "فضيحة حقيقية"
من قبل:
05-03-2020

عبّر الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات عن الاستياء الشديد للتسوية "السرية" بين الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وفيراري حيال محرك الحصان الجامح في موسم 2019 المنصرم، واصفاً ما حصل "بالفضيحة الحقيقية".

كشفت "فيا" خلال اليوم الأخير من التجارب الشتوية إتمامها تحقيقاً على وحدة طاقة فيراري للموسم الماضي، وتوصّلها لاتّفاق بخصوص ما قام به الصانع الإيطالي مع محرّكه.

وكانت فيراري مركز اهتمام العام الماضي وسط شكوك بأنّها وجدت طريقة ذكية للتحايل على قيود مستشعر تدفق الوقود من أجل الحصول على دفعة في طاقة المحرّك.

ومن بين ما جاء في بيان الاتّحاد: "تُعلن ’فيا’ أنّه وبعد تحقيقات تقنية دقيقة، قد أتمّت تحليلها لجانب عمليات وحدة الطاقة لدى سكوديريا فيراري وتوصّلت لتسوية مع الفريق. لكنّ تفاصيل ذلك الاتّفاق ستظل بين الطرفين".

ووفقاً لبعض التقارير فإن ما قامت به فيراري الموسم الماضي تمّ تسريبه من داخل الفريق، بينما كان توتو وولف مدير فريق مرسيدس وراء الرسالة إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

حيث قال النمساوي في حديث إلى موقع "سبيدويك": "الأمر برمّته فوضى هائلة".

وأكمل: "ما قامت به فيراري غير مقبول، لكن الأسوأ طريقة تعاطي ’فيا’ مع المسألة! جميع الفرق الأخرى مستاءة".

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لكن وبالنظر إلى وضع مرسيدس في صدارة بطولتي المصنعين والسائقين، فإن أي إثبات لعدم قانونية محرك فيراري 2019، لن يؤثر على السهام الفضية، بل سيؤثر على ريد بُل.

إذ أنهى عملاق مشروبات الطاقة بالمركز الثالث مباشرة خلف فيراري، بينما حقق فريقه الرديف ألفا توري (تورو روسو سابقاً) المركز السادس ضمن ترتيب المصنعين.

ولم يتوانَ الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات عن انتقاد تصرف "فيا"، ووصفه "بالفضيحة الحقيقية".

حيث قال: "تصرف ’فيا’؟ فضيحة حقيقية".

وأكمل: "كان يجب علينا في الحقيقة الطلب من كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل رفع دعوى قضائية من أجل 24 مليون دولار من العوائد المالية كنا لنحصل عليها بحلولنا بالمركز الثاني ضمن ترتيب المصنّعين في حال تمت معاقبة فيراري على ما حصل".

وتابع: "ما كُتب في الاتفاقية لا يصدق!".

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بالمقابل، كشف ماركو كشف لموقع "إف1 إنسايدر" أن توتو وولف كان وراء إقناع الفرق بملاحقة المسألة.

فقال: "هذه المرة ننضم إلى الحملة التي أطلقتها مرسيدس. في المستقبل، سنفكر في طرقٍ خاصة بنا لنحصل على حقنا!". 

يشار إلى أن أياً من فيراري أو "فيا" لم يعلقا على هذه المسألة حتى الساعة.

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الكاتب خلدون يونس

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