ريد بُل تسعى نحو تمديد مبكرٍ لعقد فيرشتابن

اقتنص الهولندي أولى ألقابه في الفئة الملكة في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي المثير للجدل، من براثن غريمه لويس هاميلتون الذي كان يبدو أنه يتجه نحو تحقيق لقبه الثامن.

وتواجد سائق ريد بُل خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في باريس لاستلام جائزته.

وينتهي عقد فيرشتابن الحالي بنهاية موسم 2023، حيث صرح عدة مرات بأن نجاحه مع فريقه الحالي يدفعه للبقاء معهم طوال الـ 15 عاماً المقبلة.

وبينما لا يوجد داعٍ للعجلة والتفكير بالمستقبل، لكن هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، كشف بأنه يخطط لبدء محادثات التجديد لعقد طويل الأمد.

ومن المقرر أن يزور فيرشتابن، مقرّ ريد بُل في سالزبورغ، ومن ثم أن يجتمع مع ماركو في مكتبه، حيث من المتوقع أن تبدأ النقاشات حينها.

وكشف ماركو أن مفاوضات العقد ستكون على لائحة عمل مدير فيرشتابن، رايموند فيرميولين، عندما يلتقيان.

فقال ضمن فيديو بُثّ على منصة "يوتيوب": "سنرى. سنخوض مفاوضات وربما نصل إلى تمديد".

ولم يُخفِ فيرشتابن حقيقة أنه يشعر ضمن فريق ريد بُل وكأنه "مع عائلته"، ولا يرى أي سبب يدفعه للرحيل.

فقال على هامش حفل جوائز "فيا": "أشعر أنني مع عائلتي، لأنني أعتقد أنكم سمعتم الكلام عبر اللاسلكي، في تلك اللفة، حين طلبتُ البقاء لعشرة أو 15 عاماً".

وأكمل: "لذا أنا مسرور جداً معهم. بوسعي أن أكون على طبيعتي وأعتقد أن هذا أمر هام. ليس فقط فيما يتعلق بمنافسات الفورمولا واحد: بل يمكننا أن نحظى بأوقات ممتعة سوية".

وأردف: "أعتقد أن هذا أمر هام. المسألة لا تتعلق فقط بالأداء، بل بالاستمتاع بعملك".

ماكس فيرشتابن بطل العالم، ريد بُل مع جان تود، رئيس "فيا" تصوير: فيا

وبينما يمنع تمديد عقد فيرشتابن مبكراً، أية مساعٍ لفريق مرسيدس لمحاولات ضمه، لا يعتقد ماركو أن هناك فرصة أمام الشاب اليافع للانتقال إلى فريق آخر.

حيث يعتقد أنه وعلى ضوء ما جرى في هذا الموسم، من بين ذلك الحوادث بينه وبين لويس هاميلتون في سيلفرستون، فإن وجهة نظر الهولندي قد تغيرت.

فقال: "ليس هناك أي خطر (حيال إمكانية سعي مرسيدس لضمه). لقد تدمّر الكثير بينهما".

كما صرّح ماركو أن فيرشتابن هو السائق الأفضل على الإطلاق الذي قاد مع ريد بُل، حيث يرى أنه على قدم المساواة مع الراحل إيرتون سينا.

فقال: "إنه أسرع، أكثر ثباتاً وعدائية من أي سائق آخر كان لدينا. إنهما (فيرشتابن وسينا) متماثلان في الذهنية، والشخصية والعدائية. نحن محظوظون بوجود سائق كهذا معنا".