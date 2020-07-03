ريد بُل تسعى للحصول على توضيح بعد تأكيد استخدام مرسيدس لنظام "داس"

أثارت مرسيدس موجهة من ردود الفعل المتنوّعة خلال التجارب الشتويّة في برشلونة عندما شرعت في استخدام نظام التوجيه المبتكر الذي يسمح لسائقَي الفريق لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس لتعديل زاوية التوجيه من داخل قمرة القيادة.

وكان الجميع يعلم بأنّ ريد بُل تُخطّط للتقدّم باحتجاجٍ رسمي على مرسيدس في أستراليا لو استخدم الفريق النظام هناك، إلّا أنّ السباق ألغي قبل انطلاق التجارب.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي بأنّ "نقاط الاستفهام" لا تزال مطروحة بخصوص نظام مرسيدس بالتوجّه إلى جولة النمسا الافتتاحيّة.

وأكّدت مرسيدس خلال التجارب الحرّة الأولى اليوم الجمعة اختبارها لنظام "داس" على سيارتَيها من أجل تقييم استخدامه في السباق، حيث ظهر بوتاس وهاميلتون وهما يُعدّلان مقوديهما خلال الحصّة الأولى.

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1" خلال الحصّة الأولى، أكّد هورنر بأنّ فريقه سيسعى للحصول على توضيحٍ من قبل "فيا" بخصوص استخدماه نظام "داس".

وقال البريطاني: "سننتظر حتّى رؤية إن كان النظام موجودًا في سيارتيهما".

وأضاف: "من الواضح أنّه نظامٌ معقّدٌ للغاية، وهو نظامٌ ذكي".

وأكمل: "نحن نسعى للحصول على بعض التوضيحات من قبل فيا، وسنبدأ بطرح الأسئلة بخصوصه".

وسُمح باستخدام نظام "داس" وفق اللوائح التقنيّة لموسم 2020، لكن تمّ حظره بالنسبة للموسم المقبل، حتّى مع الإبقاء على السيارات الحاليّة لعام 2021.

لكنّ نقاط الاستفهام تبقى مطروحة بخصوص مدى امتثال النظام لقوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا واحد التي تحدّ ممّا يُسمح للفرق تغييره في إعدادات السيارة إثر انطلاق التصفيات.

وقد تسعى الفرق للتقدّم باحتجاجٍ رسمي على اعتبار أنّ تعديل زاوية الإطارَين الأماميين من خلال حركة المقود لا تمتثل مع تلك القوانين.

وقال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد في التجارب الشتويّة أنّ جميع استفسارات الفرق سيتمّ التعامل معها بشكلٍ فردي، ولم يرد التطرّق إلى مسألة خرق نظام "داس" للقوانين الرياضيّة أم لا.