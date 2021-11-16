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ريد بُل تسعى للحصول على أجوبة لسرعة مرسيدس "التي لا تُقهر"

قالت ريد بُل أنّها ستسعى للحصول على أجوبة حول كيفيّة تمتّع مرسيدس بتلك السرعة العالية على الخطوط المستقيمة ضمن جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، وذلك في ظلّ تواصل الجدل بشأن الجناح الخلفيّ.

ريد بُل تسعى للحصول على أجوبة لسرعة مرسيدس "التي لا تُقهر"

سمحت أفضليّة السرعة القصوى في إنترلاغوس للويس هاميلتون بتقديم عطلة نهاية أسبوع ناريّة بعد انطلاقه من المركز الأخير في السباق القصير قبل أن يفوز بالسباق الرئيسي يوم الأحد.

وتسبّبت تلك الأفضليّة العالية على حساب ريد بُل في إشعال المزيد من الاهتمام من قبل الحظيرة النمساويّة حول اكتشاف مرسيدس لحلٍ ذكي ما لزيادة سرعتها القصوى.

وتشتبه ريد بُل في أنّ الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس يُصبح مرنًا، وهو ما دفع ماكس فيرشتابن لتفقّد رفرفاته في منطقة خطّ الحظائر المغلق بعد التجارب التأهيليّة يوم الجمعة، وهو ما كان خرقًا تسبّب في تغريمه بمبلغ 50 ألف يورو.

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وفي حين أنّ البعض اشتبه في أنّ ريد بُل سترفع المسألة من خلال التقدّم باحتجاجٍ رسمي عليها، إلّا أنّها اختارت عدم فعل ذلك في إنترلاغوس.

لكنّ الفريق قال بأنّه يرغب بجمع المزيد من البيانات والتحليلات والأدلّة حيال الوضع.

وقال كريستيان هورنر مدير الفريق: "لن نحتجّ على ذلك بعد هذا السباق. من المهمّ أن نفهم مصدر تلك السرعة".

وأضاف: "من الواضح أنّ لديهم محرّكًا جديدًا هنا. استخدموا مستويات ارتكازيّة موناكو، وعندما تجاوز ماكس فقد كان أسرع منه بـ 30 كلم/س في تلك اللفّة.

وأردف: "نحتاج لفهم ذلك. يعود الأمر إلى فيا لمراقبة الرياضة وحوكمتها، لذا نثق فيهم وفي اختباراتهم وتحقيقاتهم".

وقال هورنر أنّ فيرشتابن كان عاجزًا على فعل أيّ شيء حيال هاميلتون في البرازيل بسبب سرعته القصوى العالية.

وقال في هذا الصدد: "لم يكن أحدٌ قادرًا على التسابق مع مرسيدس. قدّمنا أقصى أداء ممكن. بذل ماكس أفضل ما في وسعه، لكن لم تكن هناك فرصة".

وأضاف: "حظينا بمستويات قويّة في المكسيك وأوستن، لكنّنا واجهنا كبوة هنا. لكنّ ذلك صعبٌ بعد أن تصدّرنا ثلاثة أرباع السباق تقريبًا. أسبوعٌ واحدٌ يفصلنا عن السباق المقبل، لذا سنُحاول تجاوز ذلك والعودة والقتال في الأسبوع المقبل".

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وعلى صعيد الاحتجاج على جناح مرسيدس ضمن عطلة نهاية أسبوع احتدّ فيها التوتّر بين مرسيدس وريد بُل على خلفيّة إقصاء هاميلتون بسبب خرق نظام "دي آر اس"، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ "القرار يعود لريد بُل لرفع المسألة، لكنّه أوضح أنّ كلّ ما يهمّ بالنسبة إليه هو أنّ فريقه خرج منتصرًا في النهاية".

وأضاف: "تتمحور هذه الرياضة حول عدم السماح لأيّ أحدٍ بكسب أفضليّة. إن أرادوا الاحتجاج، فبوسعهم ذلك. التشكيك في أداء منافسك أمرٌ مقبول".

وأكمل: "ليست لديّ عواطف حيال ذلك، لا سلبيّة ولا إيجابيّة. لكنّ عطلة نهاية الأسبوع كانت متقلّبة بالنسبة إلينا، لهذا السبب يبدو الفوز حلوًا أكثر".

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