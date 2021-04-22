تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد

تستهدف ريد بُل جلب "أفضل المواهب" المتاحة للانضمام إلى مشروع محركاتها الطموح في الفورمولا واحد، وذلك مع بدء العمل هذا الأسبوع على مصنعها الجديد الفريد من نوعه في ميلتون كينز.

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد

بدأ الفريق بالفعل بناء منشأة جديدة ستصبح مركزًا لقسم محركات ريد بُل.

وبينما تجمع العلامة النمساوية جهودها قُبيل عملية استحواذها على مشروع محركات هوندا بدءًا من العام المُقبل، كشف كريستيان هورنر مدير الفريق والرئيس التنفيذي لقسم المحركات كيف أنّ الفريق لا يدّخر جهدًا أو استثمارًا لضمان تحقيق النجاح مع ذلك المشروع.

اقرأ أيضاً:

وفي ظل شهرة ريد بُل على مدار السنوات بإنتاج أحد أفضل الهياكل في عالم الفورمولا واحد، يرغب هورنر بأن يبلغ الفريق سمعة مشابهة مع محركه الجديد.

وتمثّل أحد الجوانب الأساسية في تقدم ريد بُل على صعيد هيكل السيارة في استقدام المصمم أدريان نيوي، حيث أوضح هورنر بأن جلب أفضل المواهب في جانب المحرك يُشكّل جزءًا هامًا من خطته كذلك.

فقال: "سنطبق تمامًا ذات الفلسفة التي اتبعناها مع جانب الهيكل. لذا فإن هدفنا هو ضمان جذب المواهب المناسبة والأفضل".

هذا وتقوم ريد بُل ببناء مصنع جديد للمحرك ضمن عملياتها في ميلتون كينز، حيث بدأ العمل بالفعل قبل بضعة أيام على تحويل الأرض والمنشأة المتواجدين حاليًا وبناء منشأة تناسب الغرض المطلوب.

ويشعر هورنر أنه من المهم أن تكون منشأة المحرك قريبة قدر الإمكان من مركز عمليات الهيكل، وهو ما سيضعها بجوار فيراري ليكونا الوحيدين مع ذلك التقارب الجغرافي بين عمليات السيارة والمحرك.

"في نهاية اليوم، ما تزال الفورمولا واحد رياضة جماعية. إنها رياضة فريق من الأشخاص، وذلك أحد الأسباب الأساسية التي جعلتنا نضع منشأتنا في ذات النطاق داخل المجمع في ميلتون كينز" قال هورنر.

وتابع: "نقوم بذلك كي نضمن بأن هنالك ذلك التكامل السلس بين الهيكل والمحرك".

اقرأ أيضاً:

وبينما تبدأ ريد بُل مشروعها عبر الاستحواذ على محرك هوندا، حيث ستحتفظ ببعض أفراد الطاقم الحاليين لدى الصانع الياباني، إلّا أنّها تركيزها طويل الأمد ينصب على إنتاج وحدة طاقة جديدة لقوانين موسم 2025.

ويأمُل هورنر بأن تساهم سيطرة ريد بُل على جانبي الهيكل والمحرك في نقل الفريق إلى المستوى التالي في المنافسة.

حيث قال: "إنه أمر مثير جدًا. كان تجميد تطوير المحرك مهمًا كضمانة لما ستكون فترة انتقالية. لكن وللمحرك الجديد، عندما يحين وقت ذلك، على الأرجح في 2025، فإنّنا نبني كيانًا من أجل ذلك".

واختتم: "سنحتفظ بخدمات بعض الأشخاص والمواهب الرائعة من هوندا، لكننا ملتزمون بكل تأكيد بجلب المواهب المناسبة في الأدوار الملائمة بكفاءة كبيرة تتكامل تمامًا مع جانب الهيكل لدينا".

المشاركات
التعليقات
ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص

المقال السابق

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد

43دقيقة
2
فورمولا 1

وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس

3
فورمولا 1

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

4
سلاسل متعددة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

5
سلاسل متعددة

سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا

أحدث الأخبار
ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد

43د
ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص
فورمولا 1

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص

فيرشتابن "تفاجأ" من قوة انطلاقة سيارة ريد بُل في الأجواء الماطرة
فورمولا 1

فيرشتابن "تفاجأ" من قوة انطلاقة سيارة ريد بُل في الأجواء الماطرة

تحليل: كيف تُعتبر أكبر نقاط قوة مرسيدس نقطة ضعفها الأساسية كذلك؟
فورمولا 1

تحليل: كيف تُعتبر أكبر نقاط قوة مرسيدس نقطة ضعفها الأساسية كذلك؟

وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس
فورمولا 1

وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو
أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد 02:34
فورمولا 1
20-04-2021

أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟ 09:53
فورمولا 1
20-04-2021

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟

جوناثان نوبل من موتورسبورت.كوم يعلق على حادثة بوتاس وراسل 03:21
فورمولا 1
20-04-2021

جوناثان نوبل من موتورسبورت.كوم يعلق على حادثة بوتاس وراسل

ملخص سباق إيميليا رومانيا  00:43
فورمولا 1
20-04-2021

ملخص سباق إيميليا رومانيا 

شبكة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 00:42
فورمولا 1
20-04-2021

شبكة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد

وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقالة خاصة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار

سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تستهدف جلب "أفضل المواهب" ضمن مشروع محركاتها في الفورمولا واحد

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص

فيرشتابن "تفاجأ" من قوة انطلاقة سيارة ريد بُل في الأجواء الماطرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

فيرشتابن "تفاجأ" من قوة انطلاقة سيارة ريد بُل في الأجواء الماطرة

تحليل: كيف تُعتبر أكبر نقاط قوة مرسيدس نقطة ضعفها الأساسية كذلك؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف تُعتبر أكبر نقاط قوة مرسيدس نقطة ضعفها الأساسية كذلك؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.