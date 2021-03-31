ريد بُل تستهدف الدفع بتحديثات لتعزيز الأداء في جولة إيمولا

بالرُغم من خسارة ماكس فيرشتابن الفوز في البحرين لصالح لويس هاميلتون سائق مرسيدس، لكنّ ريد بُل ترى بأنّ الوتيرة التي أظهرتها على مدار نهاية الأسبوع في الصخير تؤسس لدخولها في معركة على اللقب لهذا الموسم.

وبينما تخشى مرسيدس بأنّ ريد بُل تتمتع بالفعل بأفضلية على صعيد السرعة، يخطط الفريق المتمركز في ميلتون كينز إلى تقديم تحديثات عدائية لجعل سيارته أسرع.

حيث عقّب بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل في ذلك الصدد قائلًا: "بعض التحديثات على الطريق بالفعل لجولة إيمولا، والمزيد كذلك خلال السباقات التالية، حيث بتنا ضمن معركة من شقين الآن".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تكون هذه السيارة سريعة على الفوز من دون مواجهة أيّة عراقيل، حيث سنضع أكبر قدر ممكن من الأداء عليها لجولة إيمولا".

وتابع: "نحن من يتحّكم في مجريات أمورنا، ولا يُمكننا التأثير على ما تريد مرسيدس، مكلارين، فيراري والجميع فعله. لذلك علينا الحفاظ على تركيزنا".

في المقابل، صرّحت مرسيدس بأنّ بياناتها أظهرت بأن سيارة ريد بُل لا تعاني من أيّة نقاط ضعف بالمقارنة مع سيارتها "دبليو12"، وأنّ فيرشتابن تحديدًا كان سريعًا للغاية في المقاطع عالية السرعة على مسار البحرين نهاية الأسبوع الماضي.

لكن وعلى الرُغم من أنّ الوضع يبدو جيّدًا بالنسبة لريد بُل، لكنّ الفريق يعتقد بأنّه ما يزال هنالك هامش لمكاسب إضافية، ويدرك أنّه لا يُمكنه الوقوف دون تقدّم في مواجهة مرسيدس.

حيث أضاف موناغان قائلًا: "لقد حددنا التي يُمكن أن تتحسن السيارة من خلالها، ونركّز عليها الآن. لا يُمكننا التأثير على ما يقوم به الآخرون، لذلك علينا تطوير السيارة وجعلها مضادة لأيّة مشاكل".

وأكمل: "ليس الأمر وكأننا سنذهب إلى إيمولا ونقتنص الفوز ونقول لقد أصبحنا أبطالًا للعالم، هذا لن يحدث".

واختتم: "ستكون تلك معركة طويلة على مدار الموسم، ولن نفوز بها أو نخسرها في سباق واحد. قد يكون هنالك شعور بخيبة الأمل في المرآب، لكننا لدينا سيارة سريعة، وثنائي رائع من السائقين، كما أنّ لدينا فريقًا جيّدًا والجميع يدرك أننا سنكون في خضم المعركة على الدوام".