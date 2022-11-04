ريد بُل تستقر على من سيخلف ماتيشيتز على رأس العلامة النمساوية
استقرت ريد بُل على خطة خلافة ماتيشيتز على رأس عمليات علامة مشروبات الطاقة النمساوية، بما فيها فريقي الفورمولا واحد، وذلك على إثر رحيل مديرها التنفيذي الشهر الماضي.
بعد أسبوعين فقط من رحل ماتيشيتز، وجدت ريد بُل سبيلًا للكيفية التي ستتم بها إدارة الشركة بالمُضي قُدمًا.
وتم اتّخاذ قرار بأن المسؤولية الاستراتيجية التشغيلية في ريد بُل لن تكون على عاتق مدير تنفيذي واحد، مثلما كان الوضع في عهد ماتيشيتز، وستُقسّم عوضًا عن ذلك بين ثلاثة أشخاص.
وضمن خطاب أرسله نجل ماتيشيتز إلى طاقم ريد بُل، فقد شرح بأن الحلّ "الذي اقترحه والده" و"دعمه شركاؤنا في تايلاند" سيتم اعتماده.
وعليه ستتم إدارة أعمال ريد بُل في المستقبل عن طريق ما يسمى بمجلس المديرين، والمتألف من فرانز واتزلاويك (المدير التنفيذي لأعمال المشروبات)، أليكسندر كريشماير (المدير المالي) وأوليفر منتزلاف (المدير التنفيذي للمشروعات والاستثمارات).
وجاء في خطاب ماتيشيتز الإبن: "فرانز، أليكسندر وأوليفر كانوا الفريق الحلم بالنسبة لنا. أنا سعيد جدًا بتوليهم تلك المهمة".
ويعني تقسيم المهام بهذا الشكل أن فريقي الفورمولا واحد ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري سيقعان تحت مسؤولية مينتزلاف، والذي سيحمل مسؤولية الرعاية بين أعماله، وكريشماير من الآن وصاعدًا.
ومع شغل كريشماير لدور المدير المالي للمجموعة الآن، فهو من سيوافق أو يرفض الأمور المتعلقة بالميزانيات.
في المقابل، لا يعدّ مينتزلاف غريبًا على مشجعي كرة القدم الألمان، حيث كان مؤخرًا رئيسًا لمجلس إدارة لنادي البونديز ليغا آر.بي ليبزيغ.
وفي ظل ذلك، فمن غير المرجّح أن تشعد عمليات ريد بُل في الفورمولا واحد تغييرات كبيرة مع قدوم الإدارة العليا الجديدة، ولا سيما وأن كريستيان هورنر مدير فريق الفورمولا واحد لطالما ساهم في قيادة الفريق نحو أول لقب ثنائي منذ 2013.
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