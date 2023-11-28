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ريد بُل تستعد لدفع 7.4 مليون دولار أمريكي كتكلفة مشاركة بعد هيمنة مطلقة في موسم 2023

بعد موسم بسطت فيه هيمنة مطلقة، فإن ريد بُل تواجه مبلغ 7.4 مليون دولار أمريكي كتكاليف مشاركة في الموسم المقبل، ستُدفع إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

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قدمت ريد بُل أفضل مواسمها على الإطلاق وأحد أكثر المواسم هيمنة في تاريخ الفورمولا واحد، بعد فوزها في 21 سباقاً من أصل 22 في موسم 2023 المنصرم، وحسمت لقبي المصنعين والسائقين في وقت مبكر كذلك.

ومع مجموع قدره 860 نقطة، فإنها كسرت الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله مرسيدس في موسم 2016 مع 765 نقطة.

لكن مثل هذا النجاح لن يأتي دون ثمن، لأنه يعني أن العلامة النمساوية ستضطر لدفع تكلفة مشاركة أعلى من أي فريق على الإطلاق حتى الآن.

ومنذ 2013، وحسب اتفاقية كونكورد المعدلة والتي تم تطبيقها العام الماضي، فإن "فيا" باتت تحسب مقدار تكاليف مشاركة كل فريق بناء على النقاط التي يجمعها في الموسم السابق.

وتبدأ التكاليف من نصف مليون دولار، مع إضافة 5 آلاف دولار لكل نقطة، أما صاحب اللقب فيدفع 6 آلاف دولار.

وهذه الأرقام ازدادت بسبب التضخم، بالتالي باتت لموسم 2024، 657.837 دولار أمريكي كبداية مع إضافة 6575 دولار لكل نقطة، و7893 دولار للفريق الفائز باللقب.

وبعد مجموع نقاط ريد بُل الهائل هذا الموسم، فإن الفريق سيدفع 7,445,817 دولاراً إلى "فيا" بحلول العاشر من ديسمبر كتكاليف مشاركة في الموسم المقبل.

ويبدو مقدار هيمنة ريد بُل واضحاً عند مقارنة تكلفة مشاركتها، بتكلفة مشاركة مرسيدس التي حققت مركز الوصافة مع 409 نقطة، والتي ستدفع 3,347,012 دولاراً، أما فيراري صاحبة المركز الثالث مع 406 نقطة، فستدفع 3,327,287 دولاراً.

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واعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن تكاليف المشاركة القياسية هذه، ضخمة حقاً، لكنه يراها نتيجة حتمية للنجاح الذي حققته العلامة النمساوية في 2023.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها مشكلة رفاهية إن صح التعبير، لأنك تدفع بناء على ما تسجل من نقاط. لحسن الحظ ذلك ليس ضمن سقف النفقات!".

وأكمل: "لكن، إنه رقم ضخم سندفعه إلى ’فيا’".

يشار إلى أن ريد بُل كانت لتدفع رقماً أعلى من ذلك لو سجّل سيرجيو بيريز نقاطاً أكثر في السباق الختامي أو لو أن الفريق فاز بسباق سنغافورة، الوحيد الذي خسره في هذا الموسم.

مقدار التكاليف التي سيدفعها كل فريق:

الفريق 

النقاط 

التكلفة الأساسية

التكاليف الإضافية بحسب النقاط

المجموع 

ريد بُل

860 

657837 

7893 

7445817 

مرسيدس 

409 

657837 

6575 

3347012 

فيراري 

406 

657837 

6575 

3327287 

مكلارين 

302 

657837 

6575 

2643487 

أستون مارتن

280 

657837 

6575 

2498837 

ألبين 

120 

657837 

6575 

1446837 

ويليامز

28 

657837 

6575 

841937 

ألفا تاوري

25 

657837 

6575 

822212 

ألفا روميو

16 

657837 

6575 

763037 

هاس 

12 

657837 

6575 

736737 
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