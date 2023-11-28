ريد بُل تستعد لدفع 7.4 مليون دولار أمريكي كتكلفة مشاركة بعد هيمنة مطلقة في موسم 2023

قدمت ريد بُل أفضل مواسمها على الإطلاق وأحد أكثر المواسم هيمنة في تاريخ الفورمولا واحد، بعد فوزها في 21 سباقاً من أصل 22 في موسم 2023 المنصرم، وحسمت لقبي المصنعين والسائقين في وقت مبكر كذلك.

ومع مجموع قدره 860 نقطة، فإنها كسرت الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله مرسيدس في موسم 2016 مع 765 نقطة.

لكن مثل هذا النجاح لن يأتي دون ثمن، لأنه يعني أن العلامة النمساوية ستضطر لدفع تكلفة مشاركة أعلى من أي فريق على الإطلاق حتى الآن.

ومنذ 2013، وحسب اتفاقية كونكورد المعدلة والتي تم تطبيقها العام الماضي، فإن "فيا" باتت تحسب مقدار تكاليف مشاركة كل فريق بناء على النقاط التي يجمعها في الموسم السابق.

وتبدأ التكاليف من نصف مليون دولار، مع إضافة 5 آلاف دولار لكل نقطة، أما صاحب اللقب فيدفع 6 آلاف دولار.

وهذه الأرقام ازدادت بسبب التضخم، بالتالي باتت لموسم 2024، 657.837 دولار أمريكي كبداية مع إضافة 6575 دولار لكل نقطة، و7893 دولار للفريق الفائز باللقب.

وبعد مجموع نقاط ريد بُل الهائل هذا الموسم، فإن الفريق سيدفع 7,445,817 دولاراً إلى "فيا" بحلول العاشر من ديسمبر كتكاليف مشاركة في الموسم المقبل.

ويبدو مقدار هيمنة ريد بُل واضحاً عند مقارنة تكلفة مشاركتها، بتكلفة مشاركة مرسيدس التي حققت مركز الوصافة مع 409 نقطة، والتي ستدفع 3,347,012 دولاراً، أما فيراري صاحبة المركز الثالث مع 406 نقطة، فستدفع 3,327,287 دولاراً.

واعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن تكاليف المشاركة القياسية هذه، ضخمة حقاً، لكنه يراها نتيجة حتمية للنجاح الذي حققته العلامة النمساوية في 2023.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها مشكلة رفاهية إن صح التعبير، لأنك تدفع بناء على ما تسجل من نقاط. لحسن الحظ ذلك ليس ضمن سقف النفقات!".

وأكمل: "لكن، إنه رقم ضخم سندفعه إلى ’فيا’".

يشار إلى أن ريد بُل كانت لتدفع رقماً أعلى من ذلك لو سجّل سيرجيو بيريز نقاطاً أكثر في السباق الختامي أو لو أن الفريق فاز بسباق سنغافورة، الوحيد الذي خسره في هذا الموسم.

مقدار التكاليف التي سيدفعها كل فريق: