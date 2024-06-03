ريد بُل تستعدّ لاختبارٍ صعبٍ في كندا في ظلّ معاناتها على الحفف الجانبيّة

كشف مسار مونتي كارلو المليء بالمطبّات بعض نقاط ضعف سيارة ريد بُل الأساسيّة، عبر معاناة سيارة "آر.بي20" للعبور على الحفف الجانبيّة، ليتأهّل فيرستابن سادسًا، بينما خرج زميله سيرجيو بيريز من القسم الأوّل من التصفيات قبل أن يتعرّض لحادث مع كيفن ماغنوسن في اللفّة الأولى من عمر السباق.

وأدّى ذلك إلى إشارة البعض بأنّ ريد بُل قد تُعاني على حلبة مونتريال التي تتضمّن سلسلة من المنعطفات المزدوجة التي تتطلّب عبور السائقين على الحفف الجانبيّة بقوّة.

وبالرغم من إعادة تعبيد الحلبة، فإنّ فيرستابن يعتقد بأنّ أيّة مطبّات على المسار، بالنظر إلى أنّ بقيّة أجزاء الحلبة متاحة للعبور أمام سيارات الطرقات بقيّة العام، فإنّ ذلك سيتسبّب في خسارة الفريق لبعض الأداء.

وقال الهولندي: "سنحتاج للانتظار (لرؤية أدائنا في كندا)، وكذلك الحال بالنسبة للسطح الجديد، قد يمنحنا ذلك بعض المفاجآت".

وأضاف: "لكنّها لن تكون أقوى عطلة نهاية أسبوعٍ لنا على الأرجح بسبب ذلك. لكن قد يكون الوضع أفضل قليلًا من موناكو".

وأردف: "سنكون أضعف على أيّ حلبة مليئة بالمطبّات أو فيها الحفف الجانبيّة الكثيرة، أو التي تحتاج فيها للعبور على الحفف، لذا سيكون الوضع صعبًا على الأرجح على حلبات الشوارع. لكن لنأمل أن نتمكّن من فهم ما يجري".

وشاطر كريستيان هورنر رأي سائقه فيرستابن، حيث يرى أنّ السطح الجديد قد يتسبّب في بعض المفاجآت، مُشيرًا إلى ازدياد حجم التحدي الذي تفرضه الفرق الأخرى.

وقال هورنر: "إنّها حلبة قدّمنا عليها أداءً قويًا في السابق. تمّت إعادة تعبيدها مجدّدًا، لذا سنرى. لكنّ فيراري ومكلارين سريعتان. دائمًا ما كان من المنتظر أن يحدث التقارب في الأداء. كانت هذه (موناكو) عطلة نهاية أسبوع صعبة، لكنّنا لا نزال نتصدّر البطولتين".

وأكمل: "سنتعلّم من دروس عطلة نهاية هذا الأسبوع ونطبّقها في الجولة التالية".