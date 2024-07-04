ريد بُل تستبدل بيريز في التجارب الحرة لجائزة بريطانيا

أكدت ريد بُل أن سائقها الناشئ إسحق حجار سيقود بديلاً عن بيريز في التجارب الحرة الأولى على حلبة سيلفرستون.

يقود حجار في بطولة الفورمولا 2 مع فريق كامبوس، وقاد لصالح ريد بُل خلال تجارب الناشئين بعد الموسم في 2023.

ويحتل المركز الثاني حالياً ضمن ترتيب البطولة قبيل سباق الفورمولا 2 المصاحب للفورمولا واحد في سيلفرستون.

وستكون مشاركته الأولى من أصل اثنتين الزاميتين لفريق ريد بُل هذا الموسم وفقاً لما تقتضيه قوانين البطولة.