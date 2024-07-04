جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

ريد بُل تستبدل بيريز في التجارب الحرة لجائزة بريطانيا

سيتم استبدال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى لموسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أكدت ريد بُل أن سائقها الناشئ إسحق حجار سيقود بديلاً عن بيريز في التجارب الحرة الأولى على حلبة سيلفرستون.

يقود حجار في بطولة الفورمولا 2 مع فريق كامبوس، وقاد لصالح ريد بُل خلال تجارب الناشئين بعد الموسم في 2023.

ويحتل المركز الثاني حالياً ضمن ترتيب البطولة قبيل سباق الفورمولا 2 المصاحب للفورمولا واحد في سيلفرستون.

وستكون مشاركته الأولى من أصل اثنتين الزاميتين لفريق ريد بُل هذا الموسم وفقاً لما تقتضيه قوانين البطولة.

 
اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هيل: دفاع فيرستابن في حادثته مع نوريس "غير نظيف"

أبرز التعليقات

سيرجيو بيريز
More from
سيرجيو بيريز
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024

مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024
بيريز يكشف عن أضرار كبيرة لسيارته في سباق النمسا

بيريز يكشف عن أضرار كبيرة لسيارته في سباق النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
بيريز يكشف عن أضرار كبيرة لسيارته في سباق النمسا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
نوريس يتراجع عن تصريحاته حيال فيرستابن عقب سباق النمسا

نوريس يتراجع عن تصريحاته حيال فيرستابن عقب سباق النمسا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يتراجع عن تصريحاته حيال فيرستابن عقب سباق النمسا
هيل: دفاع فيرستابن في حادثته مع نوريس "غير نظيف"

هيل: دفاع فيرستابن في حادثته مع نوريس "غير نظيف"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هيل: دفاع فيرستابن في حادثته مع نوريس "غير نظيف"
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

أحدث الأخبار

كيف استعانت مكلارين بأرضيات قديمة معاد تصليحها لمعالجة أضرار سيارة نوريس بعد حادثة النمسا

كيف استعانت مكلارين بأرضيات قديمة معاد تصليحها لمعالجة أضرار سيارة نوريس بعد حادثة النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
كيف استعانت مكلارين بأرضيات قديمة معاد تصليحها لمعالجة أضرار سيارة نوريس بعد حادثة النمسا
ألونسو يريد أداءً أفضل من أستون مارتن في سيلفرستون

ألونسو يريد أداءً أفضل من أستون مارتن في سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ألونسو يريد أداءً أفضل من أستون مارتن في سيلفرستون
هلكنبرغ يدافع عن قيادة فيرستابن في حادثة سباق النمسا

هلكنبرغ يدافع عن قيادة فيرستابن في حادثة سباق النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هلكنبرغ يدافع عن قيادة فيرستابن في حادثة سباق النمسا
نوريس يتراجع عن تصريحاته حيال فيرستابن عقب سباق النمسا

نوريس يتراجع عن تصريحاته حيال فيرستابن عقب سباق النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يتراجع عن تصريحاته حيال فيرستابن عقب سباق النمسا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط