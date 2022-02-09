ريد بُل تزيح الستار عن سيارتها "آر.بي18" لموسم 2022 في الفورمولا واحد

باتت ريد بُل ثاني فريق في الفورمولا واحد يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2022 بعد فريق هاس، وذلك قُبيل انطلاق التجارب الشتوية في برشلونة في 23-25 فبراير/شباط الجاري.

وأقام الفريق حدث إطلاق افتراضي من مصنعه في ميلتون كينز، إذ وبينما شهد نموذج السيارة المعروض الكسوة اللونية الجديدة للفريق، والتي تتضمّن إظهارًا أكبر لعلامة أوراكل الراعي الرسمي، لكن بدا بأن ريد بُل تحافظ على أسرارها التقنية في الوقت الحالي.

إذ بدت سيارة "آر.بي18" التي تم الكشف عنها مجرد نسخة محدّثة من التصميم الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

وبينما تتمتع هذه النسخة بأنف وجناح مختلفين، إلا أن معظم السيارة مطابقة لتصميم العام الماضي، ما يُشير إلى أن الفريق لا يرغب بإظهار النسخة النهائية بعد.

سيارة ريد بُل آر.بي18 تصوير: محتوى ريد بُل

وضمن معرض حديثه ضمن حدث الإطلاق، أبدى كريستيان هورنر مدير الفريق تحمّسه للموسم المُقبل بعد النجاح الكبير في 2021.

فقال: "نهدف إلى البناء على ما حققناه العام الماضي. الهدف هو محاولة الحفاظ على ذلك اللقب. علامة الاستفهام الأكبر هي هل أغفلنا أمرًا ما مع تلك القوانين الجديدة وهل بات للآخرين أفضلية علينا؟".

وتتوجّه ريد بُل لموسم 2022 بزخم كبير بعد نجاحها في الظفر ببطولة السائقين مع ماكس فيرشتابن الذي تمكّن من التفوّق على لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وسيحمل الهولندي الرقم 1 على سيارته هذا الموسم، ليصبح أول حامل للقب يقوم بذلك منذ سيباستيان فيتيل في 2014.

وسيقود إلى جانبه سيرجيو بيريز الذي نجح بتحقيق فوز واحد خلال أولى مواسمه مع ريد بُل وأنهى رابعًا ضمن ترتيب بطولة السائقين.