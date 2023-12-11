ريد بُل تريد تحسين "جميع النواحي" في سيارتها "المختلفة" لموسم 2024

هيمن فريق ريد بُل على كامل مجريات موسم 2023 المنصرم مع سيارة سيطرت بشكل مذهل على جميع السباقات لتفوز بها كاملة ما عدا سنغافورة.

ونتيجة لذلك، نجح نجمها ماكس فيرستابن بحسم لقب السائقين مبكراً، وكذلك الحال مع لقب المصنعين.

لكن ورغم تحطيم أرقام قياسية في 2023، لكن ريد بُل أكدت عدة مرات أنها لن تتراخى بسبب هذه الهيمنة، بل ستواصل التطوير مع سيارتها الجديدة.

وضمن معرض كلامه على هامش حفل جوائز "فيا" أكد فيرستابن أنه ورغم الهيمنة الواضحة، لكن هناك جوانب يمكن للفريق التحسين فيها.

فقال: "لا أعتقد أنه يمكننا التكلم عن نسب مئوية بعد، لكن توجد نواحٍ يمكن تحسينها على الدوام".

وأكمل: "نعلم أن السيارة كانت مهيمنة جداً، جداً. لكننا رأينا بعض نقاط الضعف في السيارة والتي بوسعنا تحسينها. وهذا ما نعمل عليه للموسم المقبل".

من جهته، يرى كريستيان هورنر مدير الفريق بأنه ومع غياب تغيير كبير في القوانين للموسم المقبل، فإن هناك فرصة كبيرة أمام المنافسين للحاق بـ ريد بُل.

فقال: "أعتقد أن ثبات القوانين، يقرّب الفرق من بعضها. رأينا ذلك في السباق. بالنسبة لنا، علينا مواصلة التحسن والتقدم".

وأردف: "أعتقد أننا نظرنا في جميع نواحي السيارة من أجل تطوير سيارة الموسم المقبل، على أمل أن تصبح أكثر قوة، لأنني واثق من أن منافسينا سيتقدمون".