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ريد بُل ترى في تدخل مرسيدس بشؤون ألبون أمراً "غريباً بعض الشيء"

يرى كريستيان هورنر أنه "من الغريب بعض الشيء" أن يحاول توتو وولف مدير فريق مرسيدس التأثير في قرار ويليامز حيال أليكسندر ألبون للموسم المقبل.

ريد بُل ترى في تدخل مرسيدس بشؤون ألبون أمراً "غريباً بعض الشيء"

يخوض ألبون محادثات حالياً مع فريقي ويليامز وألفا روميو حيال إمكانية الحصول على مقعد للتسابق في موسم 2022 المقبل للفورمولا واحد، حيث يبدو أن العلامة النمساوية تريد وبشدة إعادته إلى السباقات.

لكن وبالرغم من أن ويليامز هي خيار ألبون المفضل، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود نظراً لأن المصنع الألماني قلق من أنه وفي حال ضمه، فإنه قد يقدم معلومات هامة حيال محركات مرسيدس إلى ريد بُل.

وجاء ذلك على ضوء سعي ريد بُل لبناء وحدات الطاقة الخاصة بها بدءاً من 2022 - إذ تستعمل حالياً محركات هوندا - حتى موسم 2026 الذي سيكون بداية حقبة جديدة للمحركات.

وأوضح وولف على هامش جائزة هولندا الكبرى أن الطريقة الوحيدة لقبول ضم ألبون في ويليامز، هي إنهاء ريد بُل لعقدها معه.

لكن هذا الوضع لم يتقبله هورنر بصدر رحب، إذ أكد أنه لا يفهم سبب تدخل وولف، معبراً عن ثقته بأن فريق ويليامز سيكون قادراً على اتخاذ قرار بنفسه.

فقال: "إنه أمر غريب بعض الشيء. من الواضح أن لمرسيدس تأثير كبير، لكنني واثق أن ويليامز ستختار السائق الذي تريده".

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بالمقابل، أوضح هورنر أن تركيز ريد بُل الأساسي يتمحور حول إعادة ألبون للسباقات، معبراً عن اعتقاده بأن ذلك أمر ممكن من دون قطع العلاقة معه.

فقال: "ربما لن نضطر لذلك (لفك تعاقدنا معه). خضنا نقاشات مثمرة مع ويليامز وألفا، وأتوقع أن يتم حل المسألة خلال الأسبوع المقبل".

واختتم: "من الواضح أننا نريد إعادة أليكسندر إلى السباقات الموسم المقبل. نحن نقدّر إمكانياته عالياً. أعتقد أننا قريبون من إيجاد حل".

وبينما عبرت مرسيدس عن تحفظها حيال إمكانية حصول ألبون على معلومات عن محركات مرسيدس، أشار ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إلى أنه لن يمنع مشاركته مع فريق ألفا روميو الذي يتزود بمحركات الحصان الجامح.

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