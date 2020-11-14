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ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري

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ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري

ترغب ريد بُل باتّخاذ القرار بشأن وحدة طاقتها المستقبلية في الفورمولا واحد بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اعتماد تجميد على تطوير المحركات لما بعد 2021.

تتواجد ريد بُل وفريقها الرديف ألفا تاوري حاليًا من دون مزوّد للمحركات لموسم 2022، وذلك بعد إعلان هوندا انسحابها من ساحة البطولة نهاية العام المُقبل.

وعوضًا عن البحث عن مزوّد بديل لوحدات الطاقة، تسعى ريد بُل إلى الاستحواذ على مشروع هوندا واستخدام وحدات طاقتها لما بعد 2021، فقط بشرط الموافقة مع المصنّعين الآخرين على تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022.

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وقد أبدت مرسيدس دعمها لتلك الخطوة، في حين لاقت معارضة من قِبَل كل من رينو وفيراري.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنّه كانت هنالك "نقاشات مثمرة للغاية" مع كل من الفورمولا واحد وفيا حيال الخطط المستقبلية للمحركات في الأسابيع الأخيرة، وأنّه سيكون من الإسراف ترك وحدات طاقة هوندا من دون استخدام.

"بالطبّع هنالك بعض العوامل الأساسية التي يجب أن تتواجد قبل اتّخاذ خطوة الالتزام بخطط المحرك المستقبلية، وذلك فيما يتعلّق بتجميد تطوير المحركات وهذه الأمور" قال هورنر.

وأضاف: "خيارنا المفضّل سيكون المواصلة مع وحدات الطاقة التي ستتواجد على السيارة العام المُقبل، وبالتأكيد إعادة تسيمتها باسم آخر، إذا ما تمكنا من التوصّل لاتفاق مع هوندا فيما يتعلق باستخدام منتجها بالمُضي قُدمًا".

وتابع: "سيكون من المؤسف للغاية رؤية تلك المحركات تتواجد داخل مستودع في مكان ما في اليابان. السبيل المفضّل سيكون التوصل لاتفاق من أجل مواصلة استخدام وحدات الطاقة تلك، ولكن ذلك سيكون مرهونًا بما سيُتفق عليه من ناحية القوانين".

وفي ظل السماح للفرق ببدء تطوير تصميماتها لسيارات 2022 بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني، فإنّ ريد بُل تأمُل حسم خططها لتزويد المحركات لما بعد العام المُقبل في وقت قريب للغاية.

حيث أوضح هورنر أنّه وبينما كان أدريان نيوي كبير تقنيي ريد بُل مقتنعًا بالانتظار لوقت أطول من أجل اتّخاذ قرار، لكنّ الفريق بحاجة إلى معرفة ما سيلتزم به بحلول نهاية الشهر الجاري.

فقال: "أدريان دومًا ما يفضّل التأني لأبعد حد لاتّخاذ قرار في مثل هذه الأمور، لذلك سينتظر من أجل أفضل خيار ممكن. لكن بالطبّع هنالك بعض الجوانب العملية التي يجب حسمها. إذا ما سنستحوذ على مشروع كهذا، فذلك يتطلّب الكثير من العمل خلف الكواليس".

واختتم: "نحتاج بالفعل إلى تعزيز موقعنا وحسم خططنا بحلول نهاية الشهر الجاري".

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جديرٌ بالذكر أنّه وإذا لم تتمكن ريد بُل من الحصول على تجميد تطوير المحركات ضمن القوانين، فإنّ البديل الوحيد أمامها سيكون على الأرجح إعادة تشكيل شراكة جديدة مع رينو.

وتحت القوانين الرياضية، فإنّ رينو ستكون مُلزمة بتزويد ريد بُل وألفا تاوري بالمحركات إذا ما تقدّم الفريقان بطلب إلى فيا من أجل ذلك، على الرُغم أنه من غير المرجّح أن تسلك ريد بُل ذلك الطريق.

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