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ريد بُل تردّ على تصريحات وولف العلنيّة حول رغبته بضمّ فيرستابن

ردّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على التصريحات العلنية التي أدلى بها توتو وولف مدير فريق مرسيدس، حول سعيه الحثيث لضمّ ماكس فيرستابن.

خلدون يونس
خلدون يونس
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تسبب وولف ببعض الدهشة بين الصحفيين، حين تكلم حول وجود فرصة للعمل مع ماكس فيرستابن، رغم تلميحه لترقية أندريا كيمي أنتونيللي بديلاً عن لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري بدءاً من 2025.

حيث أكّد وولف أنّ المحادثات مع فيرستابن وإدارته كانت صريحة، وكانت جميع الأطراف شفافة حول 2025. لذا لا يُمانع النمساوي التكهّنات بشأن إمكانيّة انضمام فيرستابن إلى مرسيدس لاحقاً في المستقبل.

فقال: "نأمل أن نحصل على ذات تشكيلة الموسم المقبل لـ 2026 وما بعده. لكنّ ذلك لا يُغلق الباب أمام انضمام ماكس إلينا في 2026 وما بعده. لأنّنا لا نزال نريد ترك كلّ الخيارات مفتوحة أمامنا".

ويبدو أن هذه التصريحات فاجأت هورنر، الذي ردّ عليها.

فقال بعد جائزة هولندا الكبرى: "أجدُ أنه من المفاجئ مناقشة مثل هذه الأمور علناً مع وسائل الإعلام".

وأكمل: "لطالما كان الوضع بيني وبين ماكس واضحاً على الدوام. بوسع الآخرين الكلام كما يريدون".

وتابع: "لكننا مسرورون من الوضع الحالي".

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وحين سُئِل إن كانت هناك خطورة بالفعل لخسارة فيرستابن لصالح مرسيدس في 2026، ردّ هورنر وغمز من قناة وولف.

فقال: "المهمة على عاتقنا لتقديم سيارة مناسبة. لدينا عقد مع ماكس حتى 2028، كل شيء تحت سيطرتنا".

وأكمل: "كذلك، لا أرى سيارات توتو في موقع جيد يوم الأحد…".

وأضاف: "ما زال 2028 بعيداً. المهمة على عاتقنا لتقديم سيارة بوسعها الفوز بالسباقات. هناك بنود فك ارتباط تتعلق بالأداء في كل العقود، لكننا لن نتكلم عنها بالتحديد!".

واسترسل: "طالما أننا نقدم له سيارة تنافسية، فإننا على دراية تامة بالوضع".

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