ريد بُل تردّ على تصريحات وولف العلنيّة حول رغبته بضمّ فيرستابن
ردّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على التصريحات العلنية التي أدلى بها توتو وولف مدير فريق مرسيدس، حول سعيه الحثيث لضمّ ماكس فيرستابن.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تسبب وولف ببعض الدهشة بين الصحفيين، حين تكلم حول وجود فرصة للعمل مع ماكس فيرستابن، رغم تلميحه لترقية أندريا كيمي أنتونيللي بديلاً عن لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري بدءاً من 2025.
حيث أكّد وولف أنّ المحادثات مع فيرستابن وإدارته كانت صريحة، وكانت جميع الأطراف شفافة حول 2025. لذا لا يُمانع النمساوي التكهّنات بشأن إمكانيّة انضمام فيرستابن إلى مرسيدس لاحقاً في المستقبل.
فقال: "نأمل أن نحصل على ذات تشكيلة الموسم المقبل لـ 2026 وما بعده. لكنّ ذلك لا يُغلق الباب أمام انضمام ماكس إلينا في 2026 وما بعده. لأنّنا لا نزال نريد ترك كلّ الخيارات مفتوحة أمامنا".
ويبدو أن هذه التصريحات فاجأت هورنر، الذي ردّ عليها.
فقال بعد جائزة هولندا الكبرى: "أجدُ أنه من المفاجئ مناقشة مثل هذه الأمور علناً مع وسائل الإعلام".
وأكمل: "لطالما كان الوضع بيني وبين ماكس واضحاً على الدوام. بوسع الآخرين الكلام كما يريدون".
وتابع: "لكننا مسرورون من الوضع الحالي".
وحين سُئِل إن كانت هناك خطورة بالفعل لخسارة فيرستابن لصالح مرسيدس في 2026، ردّ هورنر وغمز من قناة وولف.
فقال: "المهمة على عاتقنا لتقديم سيارة مناسبة. لدينا عقد مع ماكس حتى 2028، كل شيء تحت سيطرتنا".
وأكمل: "كذلك، لا أرى سيارات توتو في موقع جيد يوم الأحد…".
وأضاف: "ما زال 2028 بعيداً. المهمة على عاتقنا لتقديم سيارة بوسعها الفوز بالسباقات. هناك بنود فك ارتباط تتعلق بالأداء في كل العقود، لكننا لن نتكلم عنها بالتحديد!".
واسترسل: "طالما أننا نقدم له سيارة تنافسية، فإننا على دراية تامة بالوضع".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن: ألونسو كان ليحرز ثمانية ألقاب في ظروف مناسبة
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا
هاميلتون بعد سباق هولندا: لو انطلقت رابعاً مثل جورج لربما أنهيت بنفس المركز على الأقل
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
التشيك تعود إلى روزنامة الموتو جي بي في 2025
وولف متفائلاً: سنعود بقوة في مونزا
برياتوري ليس "الشخص السيّئ" في إنهاء مشروع محرّكات رينو
الفورمولا 1 تدرس خطّة سباق قصيرٍ للناشئين في تجارب أبو ظبي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات