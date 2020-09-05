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ريد بُل تردّ على ادعاءات رينو بأنّ "مقاربتها "ناقصة" في الفورمولا واحد

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ريد بُل تردّ على ادعاءات رينو بأنّ "مقاربتها "ناقصة" في الفورمولا واحد

ردّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على ادعاءات سيريل أبيتبول مدير فريق رينو، بأنّ مقاربة العلامة النمساوية "ناقصة" في الفورمولا واحد، نظراً لغياب التجانس والاندماج الكامل مع المصنّع الذي يزودها بالمحركات.

على عكس الفريقين المصنعيين فيراري ومرسيدس، فإن ريد بُل لا تستعمل محركات من إنتاجها، بل تستعين بمزوّد خارجي بالمحركات.

وعندما سُئِل ضمن المؤتمر الصحفي عن سبب تأخر ريد بُل خلف مرسيدس في 2020، ردّ أبيتبول مدير فريق رينو أنه "لا يمكنك الحصول على أقصى أداء ممكن عندما يكون لديك مصنعان مختلفان للهيكل والمحرك. لا يمكنك التفكير في ذلك إن أردت المنافسة على اللقب وتحقيق الانتصارات بشكل متواصل".

بالمقابل، هورنر الذي شاهد المقابلة على التلفاز، علق على تلك النقطة مشيراً إلى أن علاقة ريد بُل مع هوندا أكثر تقارباً مما كانت مع المزوّد السابق رينو.

فقال: "ما قاله أنه لا يمكن الفوز من دون تصنيع محركك الخاص، وذلك لتأمين الانسجام التام بين الهيكل والمحرك".

وأكمل: "لقد شاهدت تعليقاته وكانت مثيرة للاهتمام. حسناً، أود القول أننا منسجمون مع هوندا إلى أقصى حدّ. إنها علاقة مناسبة، وهناك اندماج بيننا أكبر بكثير مما كان يجمعنا مع رينو خلال حقبة المحركات سداسية الأسطوانات".

وتابع: "لقد أحرزنا الفوز بأربعة ألقاب في البطولة بمحركات رينو. لذا، فإنني أعارض هذه التعليقات بالتأكيد، إن العلاقة التي تجمعنا مع هوندا ليست مجرد علاقة زبون-عميل".

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وحين سُئِل إن كانت العوامل الجغرافية تشكل مشكلة نظراً لأن موطن هوندا في اليابان، أجاب هورنر: "ليست مشكلة بأكثر من حال باريس وإنستون. لديهم مصنع في ميلتون كينز، قريب للغاية، حيث يتموضع هناك كامل فريق السباقات. لذا فإن منشآتهم الخاصة بالمحرك قريبة لنا أكثر مما كانت منشآت رينو".

من جهة أخرى، اعترف هورنر بأن يوم الجمعة في مونزا كان صعباً على الفريق، حيث تعرض ماكس فيرشتابن لحادثة خلال التجارب الحرة الأولى، واحتل المركز الخامس في الحصة الثانية، وتأخر خلف بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

فقال: "الحادثة خلال الحصة الأولى كانت محبطة بعض الشيء. لقد خسرنا وقتاً على المسار، لكن ماكس قام بعمل جيد بالعودة وإخراج السيارة من الحصى، كما قام أفراد الفريق بعمل جيد لإعادة السيارة إلى المسار".

وأكمل: "السيارة بالتأكيد صعبة المراس حالياً. من النادر أن تخرج عن سيطرة ماكس بهذا الشكل. لكن لحسن الحظ كان الضرر خفيفاً. لذا، نحن نعمل على محاولة تحسين التوازن والتماسك وبالتالي أزمنة اللفات".

وتابع: "كلا السائقان ليسا مسرورين من توازن السيارة حالياً، لذا سنعمل جاهدين لمحاولة تحسين ذلك".

واختتم: "أعتقد أن الفارق بيننا وبين المنافسين خلفنا لم يكن كافياً كما كنا نتوقع. لكننا لم نكن في أفضل حالٍ يوم الجمعة".

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