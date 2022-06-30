ريد بُل: تراكم الخبرة في الفورمولا واحد يجعل فيرشتابن سائقًا "مكتملًا"

يُسيطر الهولندي على معركة بطولة الفورمولا واحد لهذا العام، وذلك بعد تحقيقه لستّة انتصارات حتّى الآن سمحت له بتوسيع أفضليّته إلى 46 نقطة أمام أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز.

لكن في حين أنّه كان قادرًا على إظهار موهبة مذهلة، فإنّه ارتكب بعض الأخطاء في المراحل السابقة من مسيرته منعته من تقديم هذا النوع من التأديات التي يُقدّمها هذا العام.

وعبّر هيلموت ماركو وكريستيان هورنر القائمان على الفريق عن سعادتهما بكيفيّة إبقاء فيرشتابن على كارلوس ساينز الإبن الأسرع خلفه في المراحل الأخيرة من سباق جائزة كندا الكبرى.

وقال ماركو مستشار ريد بُل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ذلك أمرًا لا يُصدّق بالنسبة لي، لم يرتكب ولو خطأً صغيرًا واحدًا تحت ذلك الضغط".

ويعتقد ماركو بأنّ هذا كان أداءً يفوق بكثيرٍ ما قام به لصدّ كيمي رايكونن للظفر بفوزه الأوّل في الفورمولا واحد في جائزة إسبانيا الكبرى 2016.

وقال: "كان هناك قدر اللفّات نفسه تقريبًا. لكن ماكس لم يكن يملك ذات الخبرة حينها، وأعتقد بأنّ فيراري في برشلونة 2016 لم تكن بذات سرعتها الآن".

وأكمل: "خاصة في المقطع الثاني في مونتريال، كانت فيراري أسرع منّا بكثير. لكنّه تمكّن من إدارة ذلك لحسن الحظ. ارتكب ساينز خطأين صغيرين في المنعطف الحاد، لكنّ الحفاظ على هدوئه بالرغم من ذلك الضغط الهائل لهو أمرٌ مثيرٌ بالنسبة لي".

من جانبه يعتقد هورنر بأنّ المعارف المتراكمة على مرّ أعوامه في الرياضة رفعت الهولندي إلى مستواه الحالي، حيث يعتقد بأنّه يقود بذات مستوى قيادته الرائع في بطولة 2021 التي أحرز لقبها.

وقال: "قدّم بعض السباقات المدهشة العام الماضي تحت الضغط. تفكّرون في سباقات مثل أوستن وغيرها. أعتقد بأنّه جيّدٌ جدًا تحت الضغط".

وأكمل: "شاهدنا ذلك في الكثير من المناسبات هذا العام. ميامي، باكو وغيرهما. لديه خبرة أكثر وهو سائقٌ مكتملٌ جدًا".