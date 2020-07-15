ريد بُل محتارة حيال تراجع وتيرة ألبون في النمسا

بعد أسبوع واحد فقط من فرصة تحقيق منصة التتويج في سباق النمسا الافتتاحي لموسم 2020 قبل حادثته مع لويس هاميلتون، لم يتمكن التايلاندي من مجاراة وتيرة سيارات منافسيه.

وأنهى سباقه رابعاً، خلف زميله ماكس فيرشتابن الذي وصل منصة التتويج بالرغم من وقفة صيانة إضافية متأخرة لمحاولة تسجيل أسرع لفة في السباق.

وتعقيباً على معاناة ألبون، أشارت ريد بُل إلى أن السائق الشاب يفضل السيارة مع وقود قليل.

حيث أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن أداء ألبون خلال النصف الثاني للسباق كان مختلفاً عن النصف الأول.

فقال: خاض أليكس سباقاً من قسمين. في النصف الأول كان يعاني، لكن في النصف الثاني قاد بشكل جيد وكانت وتيرته جيدة".

وأكمل: "علينا أن نفهم منه وأن نساعده على الارتياح أكثر ضمن السيارة عندما تكون مليئة بالوقود، لأن وتيرته في النصف الثاني للسباق كانت قوية".

وتابع: "لقد نافس بشكل قوي للغاية في مواجهة (سيرجيو) بيريز الذي كان الأسرع على الحلبة في تلك المرحلة بفارق ثلاثة إلى أربعة أعشار الثانية عن فالتيري بوتاس الذي كان على إطارات جديدة".

بالمقابل، أشار بول موناغان رئيس القسم الهندسي لدى ريد بُل إلى أن مشكلة ألبون تتمحور حول توازن السيارة عبر مقاطع الحلبة المختلفة.

فقال: "أجرينا وقفة صيانة وبدلنا الإطارات، وقال أن توازن السيارة جيد جداً، جداً. يبدو أنه غير مرتاح مع توازنها (عندما تكون ثقيلة) بالمقارنة مع ماكس".

وأكمل: "لقد أخذنا انطباعاته بعين الاعتبار. مرة أخرى، إن قدرته على تذكر المنعطفات واللفات وغيرها مثيرة للإعجاب بشكل كبير".

واسترسل: "لسنا واثقين تماماً من السبب بعد. لقد عانى بعض الشيء أكثر من زميله، لقد تعرضت إطاراته الأمامية لبعض التحبحب، وكان يحاول حمايتها إضافة إلى سعيه للمنافسة والضغط بأكبر قدر ممكن".

واختتم: "أعتقد أننا لا ندري السبب بعد. لكن التراجع كان أكبر بعض الشيء مقارنة مع زميله".