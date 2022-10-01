ريد بُل تدرس اتخاذ خطوات للرد على "تشهير" المنافسين بمزاعم خرق قانون سقف النفقات
قالت ريد بُل أنها ستدرس اتخاذ خطوات في مواجهة منافسيها إذا لم يعدلوا عما تعتبره تعليقات "تشهيرية" وغير مقبولة.
وجدت ريد بُل نفسها قبيل جائزة سنغافورة الكبرى في مركز الجدل حول خروقات محتملة لقوانين سقف النفقات للموسم الماضي.
وكانت مرسيدس وفيراري منفتحتين حيال أنه لم يعد سرًا في البادوك أن هنالك فريقين يعتقد بأنهما قد أنفقا أكثر من حد الـ 145 مليون دولار العام الماضي.
ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من إصدار "فيا" شهادات الامتثال للفرق التي التزمت بسقف النفقات وعملت تحته العام الماضي.
لكن وبالرُغم من أن تعليقات توتو وولف مدير فريق مرسيدس ولورون ميكيز مدير التسابق لدى فيراري حيال تلك المسألة كانت عامة، ولم تحدد ريد بُل بعينها، لكنّ ريد بُل لم تستسغ تلك الإشارات.
وضمن حديثه صباح اليوم في سنغافورة، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الغاضب أن فريقه مستاء من تلك التعليقات ومستعد لدراسة اتخاذ خطوات في مواجهتها إذا لم تتراجع مرسيدس وفيراري.
فقال: "ما لم يكن هنالك تراجع واضح عن تلك الصريحات، فسنتعامل معها بجدية شديدة وسننظر في الخيارات المتاحة أمامنا للرد".
وأضاف: "من غير المقبول تمامًا أن يتم الإدلاء بمثل هذه التصريحات التي سمعناها بالأمس، ذلك تشهير كامل بالفريق، بعلاماتنا، وحتى بالفورمولا واحد".
هذا وشرح هورنر أنه متفاجئ ولا يعلم تمامًا من أين حصل منافسوه على معلوماتهم تلك عن الخرق المحتمل للقوانين، في حين أن ريد بُل نفسها لم تعلم بعد بذلك إذا ما كانت هنالك مشكلة بالفعل.
فقال: "إنها عملية خاصة بين الفريق وفيا. لذا كيف بوسع أي فريق معرفة تفاصيل ما تقدمنا بها لفيا؟ كيف بمقدور أي فريق معرفة أن فريق آخر ضمن خرق للقوانين أم لا؟".
وأكمل: "نحن أنفسنا لا نعلم حتى إذا ما كان هنالك خرق للقوانين، لن نعلم حتى الأسبوع المقبل، حتى يتم الانتهاء من تلك العملية".
واختتم: "ربما على أولئك الجالسين في بيوت زجاجية عدم إلقاء الحجارة. نحن مستاؤون مما يقال وسنتعامل بجدية كبيرة مع التعليقات التي تم الإدلاء بها".
وولف: على "فيا" التصرف "بحزم" إن قامت الفرق بخرق قانون سقف النفقات
فيراري تريد تطبيق "العقوبة القُصوى" لقاء خروقات سقف النفقات
أحدث الأخبار
لوكلير يشرح أخطاء اللفّة الأخيرة في تصفيات سنغافورة
تخوّف شارل لوكلير من إمكانيّة ضياع قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سنغافورة الكبرى بسبب الأخطاء في لفّته الأخيرة في التجارب التأهيليّة.
فيرشتابن: نفاد الوقود في تصفيات سنغافورة "لم يكن يجب أن يحدث"
طُلب من ماكس فيرشتابن إلغاء محاولته الأخيرة في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى بعد أن كان متّجهًا لنفاد الوقود من سيارته، ويشعر بأنّ ذلك الخطأ "لم يكن يجب أن يحدث".
هاميلتون "افتقر للتماسك الكافي" من أجل إحراز قطب الانطلاق الأول له في 2022
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "لم يمتلك التماسك" في محاولته الأخيرة في تصفيات سنغافورة لإحراز قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم.
لوكلير يتفوّق على بيريز بـ 0.022 ثانية وفيرشتابن ثامنًا في تصفيات سنغافورة الجنونيّة
أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل بعد تفوّقه على سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون بفروقات طفيفة ضمن جائزة سنغافورة الكبرى، في الوقت الذي اضطرّ فيه ماكس فيرشتابن لإلغاء محاولته الأخيرة التي كانت لتضعه في المركز الأوّل بعد نداء عاجلٍ من فريقه ريد بُل.