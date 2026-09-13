ريد بُل تدافع عن قرار إجبار فيرستابن على إعادة مركزين في سباق مدريد

أنهى ماكس فيرستابن جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد بالمركز الثاني، خلف كيمي أنتونيللي فقط، لكن هل كان بإمكانه الفوز لو لم تطلب منه ريد بُل إعادة مركزين خلال السباق؟ يرى مدير الفريق لوران ميكيز أن ذلك لم يكن واقعيًا.

تجاوز فيرستابن أنتونيللي في اللفة الافتتاحية، لكنه كان قد أصبح في حكم المؤكد أنه سيضطر إلى إعادة ذلك المركز بسبب واقعة حدثت عند الانطلاقة. وخاض الهولندي معركة مع لويس هاميلتون على المركز الثالث، وتجاوز حدود المنعطف أثناء ذلك، قبل أن يعود إلى الحلبة أمام سائق فيراري.

وسارع هاميلتون بعدها إلى إبلاغ فريقه عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، وإلى حد كبير إدارة السباق أيضًا، التي يمكنها الاستماع إلى المحادثات، بأن فيرستابن يحتاج إلى إعادة المركز. لكن بحلول ذلك الوقت، كان سائق ريد بُل قد أصبح متقدمًا على أنتونيللي أيضًا.

وكان فيرستابن قد تجاوز السائق الإيطالي خلال اللفة الافتتاحية، بعدما شهد سائق مرسيدس نفسه انطلاقة حافلة بالأحداث، وتجاوز حدود الحلبة واضطر إلى إعادة مركز إلى لاندو نوريس. وهذا يعني أنه إذا وافق فيرستابن على السماح لهاميلتون بالمرور، فسيتعين عليه أيضًا إعادة المركز إلى أنتونيللي، الذي أصبح الآن بينهما.

وعندما جاء الاتصال من جيانبييرو لامبياسي، كان واضحًا أن فيرستابن لم يكن موافقًا، إذ جادل بأن هاميلتون دفعه إلى خارج الحلبة.

وقال للفريق: "ما الذي تتحدثون عنه بحق الجحيم؟ كان سيتسبب في اصطدام. عمّ تتحدثون؟ لو بقيت على الحلبة، لخرجت من السباق".

وكما أوضح ميكيز، كانت ريد بُل قد حللت الواقعة بالفعل في تلك المرحلة وقررت أن المخاطرة بعقوبة لا تستحق، ورأت أن من الأفضل تحمل الخسارة الفورية والسماح لفيرستابن بالعودة إلى المنافسة.

وقال ميكيز لتلفزيون الفورمولا 1: "انظر، سيكون هذا دائمًا قرارًا مؤلمًا وصعبًا، لكن الشباب على خطّ الحظائر نظروا إلى الواقعة بدقة شديدة وأجروا التحليل بسرعة، لأننا كنا بحاجة إلى اتخاذ قرارات بسرعة".

وأضاف: "وبالطبع، لم نكن نتوقع أن تصلنا في تلك اللحظة رسالة إلكترونية من ماكس داخل السيارة تقول 'شكرًا لكم'، لكننا شعرنا أنه من الأفضل تحمل الألم في تلك اللحظة ثم العودة إلى المنافسة، وهو ما فعله ماكس بشكل استثنائي كعادته، بدلًا من الانتظار والمخاطرة بعقوبات أكبر قد تكون أكثر تكلفة في وقت لاحق".

والأهم أن ريد بُل لم تكن تنفذ تعليمات صادرة عن إدارة السباق. ولو بقي فيرستابن متقدمًا، لكانت الواقعة ستُترك للحكام للتحقيق فيها، مع إشارة ميكيز إلى أن العقوبة المحتملة كان يمكن أن تكون خمس أو عشر ثوانٍ.

وأوضح: "قرار الحكام لا يكون أبدًا بإعادة المراكز. في تلك الحالة، كنا سنتلقى ببساطة عقوبة، إما خمس ثوانٍ أو عشر ثوانٍ، وهذا متروك لتقديرهم. وهذا ما كان سيحدث، وبالطبع، إذا تخيلت سيناريوهات السباق مع سيارة الأمان أو ظروف أخرى، فقد يكلفك ذلك أكثر بكثير من مركز واحد أو مركزين.

وأردف: "ولحسن الحظ، أعاد ماكس المركزين قبل خروج لويس من السباق، وتمكن في النهاية من مواصلة خوض السباق من تلك النقطة. وبالطبع كان الأمر محبطًا، لكن من الإنصاف القول إن المركز الثاني كان أفضل ما كان بإمكاننا تحقيقه اليوم."

وأضاف خروج هاميلتون اللاحق من السباق عنصرًا آخر إلى قرار ريد بُل. فلو أخر الفريق قراره حتى خروج سيارة فيراري من السباق، لما كان فيرستابن قادرًا بعد ذلك على إعادة المركز إليه فعليًا.

لكن ميكيز قال إن الفرصة لم تكن متاحة كثيرًا لريد بُل للتشاور مع إدارة السباق أثناء تطور الواقعة، إذ كان على الفريق إصدار حكمه بنفسه في الوقت الحقيقي.

وقال: "بعد السباق، يصبح العالم مفتوحًا جدًا، وبعد السباق بالطبع يحدث أن نتحدث مع إدارة السباق، وأن نتحدث مباشرة مع الحكام أيضًا لمعرفة رأيهم".

وأكمل: "وأنا متأكد من أن الفريق سيفعل ذلك، لأننا نتبادل الآراء دائمًا ونتعلم دائمًا، لكن في تلك اللحظة لا يكون لديك الكثير من الوقت للاستشارات، ويتعين اتخاذ قرار."