ريد بُل تخوض محادثات مع "هيوغو بوس" من أجل شراكة رعاية رئيسية لفريق ألفا تاوري

تم الكشف الشهر الماضي بأنه ستتم إعادة تسمية الفريق العام المقبل. لأن بيع حقوق الاسم للفريق ستمنحه المزيد من الحرية المالية.

ويأتي ذلك بعد قرار الشركة الأم، عدم بيع الفريق، وبدلاً من ذلك سيتم تقريب الفريق من الفريق الرئيسي ريد بُل، بهدف رفع قدراته التنافسية ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

ويخطط الفريق للتخلي عن اسمه في 2024، واستبداله باسم وسيارة جديدة ذات علاقة أكبر بفريق ريد بُل الرئيسي، مع التأكيد بأنه لن تتم العودة لاسم تورو روسو.

وكما أشارت النسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقد ظهر مؤخراً أن علامة الأزياء "هيوغو بوس" دخلت بالفعل في مفاوضات حيال إمكانية شراكة رعاية رئيسية للفريق، حيث تريد تعزيز انتشارها ووجودها في عالم الفورمولا واحد.

وفي حال تمت الصفقة، فمن المحتمل أن يتم تغيير الاسم إلى "بوس" أو "بوس أورانج".

كما أن دانيال غريدر المدير التنفيذي لدى هيوغو بوس، عمل سابقاً مع تومي هيلفيغر، وهي العلامة التي تمتلك شراكة وثيقة مع لويس هاميلتون ومرسيدس.

حيث قال بيتر باير المدير التنفيذي لدى ألفا تاوري في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن نخوض نقاشات مع عدة شركات مهتمة جداً بالعمل معنا في المستقبل، لكن حالياً ليست لدينا معلومات للإعلان عنها".