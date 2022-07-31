ريد بُل "تخلّصت" من الاستراتيجيّة الأصليّة بعد أن خطّطت للانطلاق على إطارات "هارد"
كشفت ريد بُل أنّها كانت تُخطّط لبدء سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد على إطارات "هارد" ضمن خطوة كانت لتبدّد آمالها بتحقيق الفوز بشكلٍ شبه مؤكّد.
مع انطلاق ماكس فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز من المركزين العاشر والـ 11، أظهرت محاكاة ريد بُل أنّ أفضل طريقة لتحقيق نتيجة جيّدة تتمثّل في البقاء لفترة أولى طويلة على إطارات "هارد".
لكنّ الصعوبات التي واجهها السائقون لتشغيل الإطارات، حتّى "سوفت"، في طريقهم إلى شبكة الانطلاق، دفعت ريد بُل للتخلّص من خطّتها الأصليّة.
وتبيّن أنّ تلك خطوة بارزة، إذ أظهرت معاناة العديد من السائقين – بمن فيهم شارل لوكلير سائق فيراري – على تلك التركيبة أنّ ريد بُل كانت لتدمّر فرصها لو فعلت ذلك.
وقال فيرشتابن: "تخلّصنا من استراتيجيّتنا بعد اللفّات التي سبقت التوجّه إلى شبكة الانطلاق. كان علينا اتّباع استراتيجيّة جديدة حينها. لكن لا أعتقد بأنّ ذلك صعبٌ للغاية على الفريق: إنّهم مرنون للغاية، ويعلمون ما يفعلونه".
بدوره يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق فيراري بأنّه بمعرفة الصعوبات التي واجهها السائقون لتشغيل الإطارات خلال لفّاتهم الاستطلاعيّة قبل السباق، كان ليكون من "السخيف" المضيّ قدمًا في تلك الخطّة.
وقال في هذا الصدد: "كنّا سننطلق على إطارات هارد لأنّها بدت الأفضل حسابيًا لتقديم أفضل سباق".
وأضاف: "لكنّ سائقينا عانوا لتوليد الحرارة في الإطارات في طريقهم إلى شبكة الانطلاق. وشعرنا بأنّه سيكون من السخف الانطلاق على تلك التركيبة، خاصة مع الأجواء هنا".
وأكمل: "نقلنا سائقينا إلى إطارات سوفت على شبكة الانطلاق، والتزمنا حينها باستراتيجيّة التوقّفين. وأنجحناها اليوم وسارت على نحوٍ رائع".
وقال فيرشتابن أنّه كان من البديهي التخلّص من خطّة إطارات "هارد" حالما اتّضحت صعوبة تشغيلها.
وقال: "توجّهت إلى شبكة الانطلاق على إطارات سوفت وكنت أعاني للتمتّع بالتماسك، لذا قلت أنّه من غير الممكن الانطلاق على إطارات هارد".
وأضاف: "تجدر الإشارة بالفريق، لأنّ الاستراتيجيّة الأولى تمحورت حول الانطلاق على إطارات هارد، لكنّنا انتقلنا إلى سوفت".
وأكمل: "أنا سعيدٌ جدًا لأنّنا فعلنا ذلك لأنّ الوضع كان ليكون قاسيًا على إطارات هارد، وشاهدتم انزلاق شارل وكارلوس في كلّ مكان".
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