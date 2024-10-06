ريد بُل تخشى خروج فيرستابن بعد تأكيد وجود بند فكّ ارتباط في عقده

أكد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن ماكس فيرستابن يمتلك بند فك ارتباط في عقده، ما أشعل المخاوف إزاء إمكانية خروج الهولندي بطل العالم من صفوف العلامة النمساوية.

إحباط فيرستابن من أداء ريد بُل بات واضحاً خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وسط فشله في تحقيق أي انتصار منذ جولة إسبانيا شهر يونيو المنصرم.

وأثيرت سابقاً تكهنات حيال إمكانية مغادرة صاحب الـ 27 عاماً صفوف الفريق، مع إمكانية انتقاله للقيادة بديلاً عن لويس هاميلتون تحت لواء مرسيدس، قبل أن تؤكد السهام الفضية ضمّ الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي بديلاً عنه.

لكن ماركو لم ينفِ تكهنات خروج فيرستابن، بعد تأكيد وجود بند فك ارتباط متعلق بالأداء في عقد الهولندي متصدر الترتيب العام الحالي.

حيث قال في تصريح لـ "sport.de": "الخطر قائم".

وأكمل: "لا يسعى ماكس لتحطيم أرقام (مايكل) شوماخر أو هاميلتون. لكن حين يجلس خلف المقود يريد الفوز".

وتابع: "لكن يجب أن تكون بيئة العمل حوله مناسبة. إن لم تكن تناسبه، حينها يمكن توقع خروجه في اليوم التالي!".

وأردف: "أغلب سائقي المقدمة يمتلكون بنود فك ارتباط في عقودهم. وكذلك ماكس".

وأضاف: "بالتالي، إن لم نؤمن له سيارة مناسبة تسمح له بالمنافسة في المقدمة، فإنه سيفكر بالتأكيد في ذلك (الخروج من الفريق)".

وكان فيرستابن يمتلك فارق صدارة كبيراً ضمن الترتيب العام لبطولة السائقين، لكن مؤخراً، تناقص ذلك الفارق إلى 52 نقطة فقط أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

"كنت أقول منذ أسابيع أننا بحاجة لتحسين أداء السيارة، والجميع في الفريق يعرف ذلك" قال فيرستابن.

وأكمل: "حتى الآن، يبدو أن الجميع جلب تحديثات أكثر منا. بالطبع علينا العمل على هذه النقطة، علينا إضافة المزيد من الأداء لسيارتنا".

واختتم: "نحن متأخرون بعض الشيء لناحية الوتيرة حالياً. الفارق بيني وبين تشيكو كبير للغاية، وأعتقد أن هذا يفصح عن الكثير، لا أعتقد أن تشيكو بات أسوأ!".