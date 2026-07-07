تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ريد بُل تحقق في عطل الجناح الخلفي لفيرستابن: "وجميع الخيارات مطروحة قبل سبا"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ريد بُل تحقق في عطل الجناح الخلفي لفيرستابن: "وجميع الخيارات مطروحة قبل سبا"

فاسور يقلل من الحديث عن لقب البطولة: "لنركز على سبا"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فاسور يقلل من الحديث عن لقب البطولة: "لنركز على سبا"

هاميلتون يشكّك في قرار التوقف المتأخر خلف سيارة الأمان: "لما كنت لأفعل ذلك"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يشكّك في قرار التوقف المتأخر خلف سيارة الأمان: "لما كنت لأفعل ذلك"

أنتونيللي: انتكاسة سيلفرستون "تزيد النار اشتعالًا" في صراع لقب الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
أنتونيللي: انتكاسة سيلفرستون "تزيد النار اشتعالًا" في صراع لقب الفورمولا 1

مونتويا يطالب بتغيير قوانين الاتحاد الدولي للسيارات بعد عقوبة أنتونيللي

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مونتويا يطالب بتغيير قوانين الاتحاد الدولي للسيارات بعد عقوبة أنتونيللي

إلكان يحتفل بالانتصار رقم 250 لـ فيراري

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
إلكان يحتفل بالانتصار رقم 250 لـ فيراري

أعطونا تقييمكم للسائقين والسباق في سيلفرستون!

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
أعطونا تقييمكم للسائقين والسباق في سيلفرستون!

من نام أسوأ ليلة بعد سيلفرستون: ماكس فيرستابن

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
من نام أسوأ ليلة بعد سيلفرستون: ماكس فيرستابن
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

ريد بُل تحقق في عطل الجناح الخلفي لفيرستابن: "وجميع الخيارات مطروحة قبل سبا"

أكد لورون ميكيز أن ريد بُل "لن تترك أي احتمال من دون فحص" خلال تحقيقها في حادث ماكس فيرستابن في سيلفرستون، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات المتعلقة بالجناح الخلفي المتحرك لا تزال مطروحة قبل سباق سبا.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليستير ستالي

للمرة الثانية على التوالي، تعرض ماكس فيرستابن لحادث بسبب مشكلة في الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل، رغم أن بطل العالم أربع مرات شدد على أن سبب العطل هذه المرة يختلف عن العطل الذي تعرض له في السباق السابق.

وقال فيرستابن: "كان عطلًا مختلفًا، لكن النتيجة كانت نفسها".

وبعد الحادث الذي تعرض له في النمسا، عندما خرج عن المسار في نهاية القسم الثالث من التصفيات، أكدت ريد بُل أنها توصلت إلى سبب ذلك العطل تحديدًا. لكن ظهور مشكلة مختلفة في الجناح الخلفي خلال السباق التالي مباشرة كان أمرًا أكثر إثارة للقلق، لأنه لم يكن متوقعًا من قبل الفريق.

وحظي الجناح الخلفي لريد بُل باهتمام خاص، لأن نظامه النشط للانسيابية يخلق أكبر فتحة على شبكة الانطلاق.

وقدم الفريق نسخته الخاصة من "جناح ماكارينا" في ميامي، حيث أوضح المدير التقني بيير واشيه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفكرة لم تكن مستوحاة من فيراري.

كما أن التصميم مختلف أيضًا، فبينما يدور الجناح الخلفي لفيراري حتى 270 درجة في اتجاه واحد، يدور جناح ريد بُل حتى 160 درجة في الاتجاه المعاكس.

وبدأت ريد بُل العمل على هذا المفهوم في نوفمبر 2025، وكانت تخطط لتقديمه لأول مرة في ملبورن، لكنها لم تكن راضية عنه في ذلك الوقت، ما أدى إلى تأجيل ظهوره حتى سباق ميامي.

اقرأ أيضاً:

"لن نترك أي احتمال من دون فحص"

ورغم أن مفهوم ريد بُل يبدو فعالًا في تقليل مقاومة الهواء، فإن السلامة تبقى دائمًا الأولوية القصوى. وينطبق ذلك ليس فقط على الاتحاد الدولي للسيارات، الذي شارك في عملية تطوير التصميم منذ البداية، بل أيضًا على السائقين.

ووصف فيرستابن الحوادث الأخيرة المرتبطة بالجناح الخلفي بأنها "خطيرة للغاية"، وهو أمر يزداد أهمية مع اقتراب سباق سبا-فرانكورشان، الذي يتميز بسرعاته العالية.

وهذا يعني أن ريد بُل لن تستخدم هذا الجناح مرة أخرى في جائزة بلجيكا الكبرى إلا إذا كانت واثقة تمامًا من التخلص من جميع مشاكله. ولهذا السبب بدأ الفريق بالفعل تحقيقًا شاملًا.

وقال ميكيز مساء الأحد، عندما سُئل عن العطلين المختلفين: "سنراجع كل ما يتعلق بهذا الجزء للتأكد من عدم وجود أي احتمال لتكرار ما حدث".

وضمان عدم تكرار المشكلة يعني عمليًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بما في ذلك عدم استخدام الجناح الخلفي المتحرك في سبا.

ولا تزال ريد بُل تؤمن بهذا المفهوم، لكنها تدرك أيضًا أنها لا تستطيع تحمل عطل جديد، خاصة في ظل استياء فيرستابن خلف الكواليس.

وقال ميكيز: "سنفعل كل ما يلزم لضمان أعلى مستويات الأمان. لقد خضنا عددًا لا بأس به من السباقات بهذا المفهوم منذ ميامي، لذلك لدينا بالفعل عدة سباقات من الخبرة معه".

وتابع: "لا يزال الوقت مبكرًا جدًا لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالمفهوم نفسه أو بشيء آخر، لكننا بالتأكيد لن نترك أي احتمال من دون فحص، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أليكس غرينوود، مرآب فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فلافيو برياتوري، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ألكسندر ألبون، ويليامز، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، «راسينغ بولز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، «راسينغ بولز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، لويس هاميلتون، فيراري، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لانس سترول، فريق أستون مارتن رايسينغ، إيزاك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك رايسينغ، ليام لوسون، فريق رايسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
محمد فرح

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، ألكسندر ألبون، ويليامز، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في سيارات الفورمولا 1 المصغرة

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، ألكسندر ألبون، ويليامز، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، بيير غاسلي، ألبين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، لويس هاميلتون، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، لويس هاميلتون، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السائقون في لعبة «ليغو ميني كارز»

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غولدي، مرآب فريق أستون مارتن للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
السير براين ماي، مرآب فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
بن ويتاكر، مرآب فريق أستون مارتن للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جيريمي كلاركسون يدخل منطقة الصيانة.

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
كريستيان هورنر، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غولدي

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غولدي

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
بن ويتاكر

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، لاندو نوريس، ماكلارين، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق