للمرة الثانية على التوالي، تعرض ماكس فيرستابن لحادث بسبب مشكلة في الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل، رغم أن بطل العالم أربع مرات شدد على أن سبب العطل هذه المرة يختلف عن العطل الذي تعرض له في السباق السابق.

وقال فيرستابن: "كان عطلًا مختلفًا، لكن النتيجة كانت نفسها".

وبعد الحادث الذي تعرض له في النمسا، عندما خرج عن المسار في نهاية القسم الثالث من التصفيات، أكدت ريد بُل أنها توصلت إلى سبب ذلك العطل تحديدًا. لكن ظهور مشكلة مختلفة في الجناح الخلفي خلال السباق التالي مباشرة كان أمرًا أكثر إثارة للقلق، لأنه لم يكن متوقعًا من قبل الفريق.

وحظي الجناح الخلفي لريد بُل باهتمام خاص، لأن نظامه النشط للانسيابية يخلق أكبر فتحة على شبكة الانطلاق.

وقدم الفريق نسخته الخاصة من "جناح ماكارينا" في ميامي، حيث أوضح المدير التقني بيير واشيه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفكرة لم تكن مستوحاة من فيراري.

كما أن التصميم مختلف أيضًا، فبينما يدور الجناح الخلفي لفيراري حتى 270 درجة في اتجاه واحد، يدور جناح ريد بُل حتى 160 درجة في الاتجاه المعاكس.

وبدأت ريد بُل العمل على هذا المفهوم في نوفمبر 2025، وكانت تخطط لتقديمه لأول مرة في ملبورن، لكنها لم تكن راضية عنه في ذلك الوقت، ما أدى إلى تأجيل ظهوره حتى سباق ميامي.

"لن نترك أي احتمال من دون فحص"

ورغم أن مفهوم ريد بُل يبدو فعالًا في تقليل مقاومة الهواء، فإن السلامة تبقى دائمًا الأولوية القصوى. وينطبق ذلك ليس فقط على الاتحاد الدولي للسيارات، الذي شارك في عملية تطوير التصميم منذ البداية، بل أيضًا على السائقين.

ووصف فيرستابن الحوادث الأخيرة المرتبطة بالجناح الخلفي بأنها "خطيرة للغاية"، وهو أمر يزداد أهمية مع اقتراب سباق سبا-فرانكورشان، الذي يتميز بسرعاته العالية.

وهذا يعني أن ريد بُل لن تستخدم هذا الجناح مرة أخرى في جائزة بلجيكا الكبرى إلا إذا كانت واثقة تمامًا من التخلص من جميع مشاكله. ولهذا السبب بدأ الفريق بالفعل تحقيقًا شاملًا.

وقال ميكيز مساء الأحد، عندما سُئل عن العطلين المختلفين: "سنراجع كل ما يتعلق بهذا الجزء للتأكد من عدم وجود أي احتمال لتكرار ما حدث".

وضمان عدم تكرار المشكلة يعني عمليًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بما في ذلك عدم استخدام الجناح الخلفي المتحرك في سبا.

ولا تزال ريد بُل تؤمن بهذا المفهوم، لكنها تدرك أيضًا أنها لا تستطيع تحمل عطل جديد، خاصة في ظل استياء فيرستابن خلف الكواليس.

وقال ميكيز: "سنفعل كل ما يلزم لضمان أعلى مستويات الأمان. لقد خضنا عددًا لا بأس به من السباقات بهذا المفهوم منذ ميامي، لذلك لدينا بالفعل عدة سباقات من الخبرة معه".

وتابع: "لا يزال الوقت مبكرًا جدًا لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالمفهوم نفسه أو بشيء آخر، لكننا بالتأكيد لن نترك أي احتمال من دون فحص، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة".