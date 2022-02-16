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ريد بُل تحصل على صفقة رعاية قياسية مع منصة عملات رقمية بقيمة 150 مليون دولار

وقّع فريق ريد بُل ريسينغ في الفورمولا واحد صفقة رعاية بقيمة 150 مليون دولار لثلاث سنوات مع منصة العملات الرقمية "بايبت" المتمركزة في سنغافورة.

ريد بُل تحصل على صفقة رعاية قياسية مع منصة عملات رقمية بقيمة 150 مليون دولار

بالرُغم من عدم تأكيد قيمة الصفقة بشكل رسمي، إلّا أنه من المعلوم بأن تلك هي صفقة الرعاية السنوية الأكبر التي تقوم بها شركة عملات رقمية حتى الآن ضمن أيّة رياضة دولية.

وقد أعلنت ريد بُل كذلك عن صفقة رعاية رئيسية مع العملاق التقني "أوراكل"، بينما تسعى لسد الفجوة التي خلّفتها خسارة دعم هوندا المصنعي، وكذلك تمويل قسم المحركات الجديدة لدى العلامة النمساوية.

إذ أنّ صفقة رعاية "بايبت" لتكون شريكًا رئيسيًا مع الفريق تعزّز من ذلك السعي بشكل كبير.

ومن المخطط أن تساعد "بايبت" الفريق في تعزيز تفاعله مع المشجعين عبر دورها كشريك في إصدار رمز المشجّع.

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وتأسست "بايبت" في 2018، وهي بمثابة بورصة مشتقة تتعامل في جوهرها مع العقود التي تمنح المتداولين حق شراء أو بيع الأصول الرقمية بسعر محدد بتاريخ مستقبلي.

كما أصبحت الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الراعي الرئيسي للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم.

وتعقيبًا على تلك الصفقة صرّح كريستيان هورنر مدير الفريق قائلًا: "إنهم يشاركوننا شغف التواجد في مقدمة الابتكار التكنولوجي، وتصدّر المنافسة وزعزعة الوضع القائم. إلى جانب ذلك فهنالك التزام بايبت بتعزيز تجربة المشجع في الفورمولا واحد من خلال الابتكار الرقمي".

وأضاف: "وتلك كذلك هي مهمة أساسية بالنسبة للفريق، إذ وبمساعدة بايبت سنتمكن من بناء تواصل أعمق وأكثر انغماسًا وتفردًا مع المشجعين حول العالم".

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