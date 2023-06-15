ريد بُل تحذر من "سباق نحو القاع" فيما يتعلق بمرتبات الموظفين تحت سقف النفقات
اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن قانون سقف النفقات في الفورمولا واحد، يجبر الفرق على إعادة التفكير باستراتيجيات التوظيف وبشكل خاص مرتّبات الأشخاص ذوي المناصب المرتفعة.
حذر هورنر بأن الفرق ستبدأ محاولات استبدال الأشخاص ذوي الخبرة بأشخاص يتقاضون مرتبات أقل، بهدف البقاء تحت سقف النفقات.
ويستثني سقف النفقات مرتبات أكبر 3 من كبار الموظفين في كل فريق - عادة مدير الفريق والمدير التقني إضافة لشخص آخر - بينما يتضمن جميع مرتبات البقية.
وقامت عدة فرق بنقل مسؤولين كبار تقنيين خارج أعمالها في الفورمولا واحد إلى مشاريع أخرى كي لا يبقوا تحت سقف النفقات، ما عدا أيام محددة مخصصة لعملهم ضمن البرنامج التسابقي.
وأشار هورنر إلى أن روب مارشال كبير مهندسي ريد بُل الذي ضمّته مكلارين مؤخراً كمدير تقني، كان كذلك يعمل خارج الفورمولا واحد مؤخراً.
حيث اعترف بأن قانون سقف النفقات جعل من الصعب لشخصيات بمناصب كبيرة البقاء ضمن الفورمولا واحد لأنهم يحصلون على عقود أفضل وليس من الممكن مجاراتها نظراً لضغوط سقف النفقات.
حيث قال: "نعم بالطبع. لا يمكنك وضع كامل الأشخاص تحت مظلة الفريق. أعتقد أن الجميع باتوا يخشون على مراكزهم ضمن قانون سقف النفقات".
وأكمل: "كان روب يركز على مشاريع أخرى، ومن ثم جاء العرض من مكلارين ربما بنصف الميزانية المخصصة لهم تحت السقف! لذا لا يمكن لومه على الانتقال".
وحين سُئِل عن مخاطر تضاؤل المرتبات، عبر هورنر عن قلقه من أن ذلك قد يدفع الفرق لاستبدال موظفيها الكبار بآخرين جدد أقل خبرة.
فقال: "علينا أن نضمن عدم الدخول في سباق نحو القاع. المشكلة تكمن في وجود موظفين ذوي خبرة كبيرة وساهموا بشكل كبير ولا تريد لهم خسارة مراكزهم بسبب سقف النفقات لتبرير ضم 10 موظفين أصغر سناً وخبرة".
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