ريد بُل تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024 في الفورمولا واحد
حددت ريد بُل موعد الكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد.
ستكشف ريد بُل عن مقاتلتها الجديدة يوم 15 فبراير المقبل.
وباتت العلامة النمساوية بذلك أحدث الفرق التي حددت مواعيد الكشف عن سياراتها، قبل ستة أيام من التجارب الشتوية في البحرين.
وليس من المعروف إن كانت ريد بُل ستكشف عن السيارة الفعلية أم أن الكشف سيكون عبارة عن الكسوة اللونية مع نموذج سيارة للعرض، كما حصل في الموسمين الماضيين.
وتستعد ريد بُل لمواصلة البناء على هيمنتها المطلقة التي فرضتها حتى الآن في حقبة القوانين الجديدة، والتي منحت نجمها ماكس فيرستابن لقبه الثالث على التوالي.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هناك فريق قادر على اللحاق بـ ريد بُل، ردّ كريستيان هورنر مدير الفريق: "رأينا ذلك مع مرسيدس في 2020. كانوا الفريق الأكثر هيمنة حينها، لكننا نجحنا بالتفوق عليهم في 2021".
وأردف: "هناك تغييرات بسيطة في القوانين، لكن لا شيء يبقى على حاله".
وتابع: "القوانين الثابتة دائماً تعزز التقارب بين الفرق. لا أعتقد أننا سنكون قادرين على تكرار الموسم الماضي الذي خضناه، لكننا سنأخذ الدروس التي تعلمناها ونطبقها على السيارة الجديدة".
وستخوض ريد بُل الموسم الجديد بنفس تشكيلتها من فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، الذي عانى من موسم متقلب في 2023 شهد عدة شائعات حيال مستقبله مع الفريق.
يشار إلى أن ألفا تاوري، مكلارين وهاس لم تعلن بعد مواعيد الكشف عن سياراتها.
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