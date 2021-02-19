ريد بُل تُحدّد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021

أعلنت الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز عن موعد الكشف عن سيارتها "آر.بي16بي" على وسائل التواصل الاجتماعيّ، لكنّ الفريق لم يُقدّم المزيد من التفاصيل حول الحدث.

وتدخل ريد بُل العام الجديد على إثر موسمٍ متقلّب في 2020 شهد معاناة الفريق في مراحله الأولى من مشاكل انسيابيّة تسبّبت في معاناة ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون للشعور بالارتياح داخل السيارة.

لكنّ الفريق حقّق تقدّمًا جيّدًا على مدار الموسم واختتمه بسباقٍ شهد تفوّق فيرشتابن على ثنائيّ مرسيدس في أبوظبي.

ويأمل الفريق أن يسمح استقرار القوانين ونقل هياكل سيارات العام الماضي إلى هذا العام في المساعدة على المنافسة على اللقب وكسر هيمنة مرسيدس.

وبحديثه نهاية العام الماضي، قال كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ الحظيرة النمساويّة تجتاج لإنتاج سيارة أكثر ثباتًا في 2021 بعد تعلّم الدروس من العام الماضي.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا أدركنا تلك المشاكل ونأمل أن تتمّ معالجتها أكثر بالتوجّه إلى العام المقبل".

وأضاف: "نحتاج لأن يكون أداء السيارة حاضرًا على مختلف أنواع الحلبات، وهو ما كانت مرسيدس قادرة على إنتاجه. ذلك الجانب الذي نحتاج لأن نكون أقوياء فيه العام المقبل. علينا أن نكون أقوياء على مختلف أنواع الحلبات، خاصة مع توافر الروزنامة على 23 سباقًا".

وستدخل ريد بُل الموسم بتشكيلة مختلفة عبر تعاقدها مع سيرجيو بيريز ليُجاور فيرشتابن.

وتأمل الحظيرة النمساويّة أن تسمح خبرة المكسيكي وسرعته، خاصة إثر فوزه بجائزة الصخير الكبرى 2020، بتعزيز حظوظ الفريق بالفوز بلقب الصانعين.

كما سيكون هذا الموسم الأخير لهوندا كمصنّعٍ في الفورمولا واحد، وتوصّلت ريد بُل مؤخّرًا لصفقة مع الصانع الياباني للاستحواذ على برنامجه لمحرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022.

مواعيد إطلاق سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021: