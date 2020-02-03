ريد بُل تُحدد موعد الظهور الأوّل لسيارتها لموسم 2020
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03-02-2020
أعلن فريق ريد بُل ريسينغ عن موعد الكشف عن سياراته لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد، مُكملًا بذلك جدول أحداث إطلاق السيارات الجديدة لهذا العام.
ستظهر سيارة ريد بُل الجديدة المزوّدة بمحرّك هوندا والمكنّاة "آر.بي16" للعلن في الـ 12 من فبراير/شباط الجاري.
ذلك يعني إقامة حدث الإطلاق في ذات يوم إطلاق رينو لسيارتها لموسم 2020 في باريس، وبعد يومٍ واحد من بدء فيراري لـ "موسم الإطلاق" من خلال تقديم مقاتلتها الحمراء الجديدة.
وسيقود ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون سيارة "آر.بي16" هذا العام في ظلّ دخول ريد بُل للموسم الجديدة بتشكيلة ثالثة مختلفة في آخر ثلاثة أعوام.
يُذكر أنّ هذه الفترة الشتويّة شهدت تجديد عقد فيرشتابن حتّى 2023، بينما لم يتمّ بعد تأكيد موقع ألبون في صفوف الفريق لما بعد العام الجاري.
وسيكون الموسم المقبل الأخير لعلامة أستون مارتن كراعٍ رئيسي لفريق ريد بُل، وذلك على إثر استحواذ لورنس سترول على حصّة من الشركة البريطانيّة، لتنتقل بذلك إلى فريق ريسينغ بوينت بدءًا من موسم 2021.
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ريد بُل تُحدد موعد الظهور الأوّل لسيارتها لموسم 2020
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