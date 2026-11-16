فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

ريد بُل تحدد مصدر مشكلة سيارة فيرستابن في البرازيل

اتضح أن مشكلة التوازن في سيارة ماكس فيرستابن، الذي شق طريقه من المركز الـ21 إلى المركز الثاني، كانت ناجمة عن تعديلات أُجريت قبل هطول الأمطار.

نيشه أكويون خلدون يونس

منشور: 16-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

قدّم ماكس فيرستابن، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على حلبة إنترلاغوس، أداءً جديدًا لافتًا يُضاف إلى سجله في حلبة ساو باولو، بعدما انطلق من آخر مراكز شبكة الانطلاق وأنهى السباق على منصة التتويج.

ومع ذلك، ورغم تقدمه القوي، أعرب عن استيائه من توازن السيارة بعد السباق.

وأبدى السائق المتوج بلقب بطولة العالم أربع مرات، بعد عبوره خط النهاية مباشرةً خلف الفائز لاندو نوريس، رد فعل غاضبًا تجاه مهندس سباقه عبر راديو الفريق.

وكانت المشكلة الرئيسية التي واجهت فيرستابن في إنترلاغوس هي عدم استقرار سيارة آر بي22، بعدما اعتاد الهولندي طوال العام الشكوى عبر الراديو من استجابة عملية تبديل السرعات.

وكشفت تحقيقات ريد بُل أن هذه المشكلة تعود إلى تغييرات أُجريت على ارتفاع السيارة عن الأرض بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل التصفيات.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

ووفقًا لموقع "ريسينغ نيوز 365"، أدى هذا التعديل البسيط على ارتفاع السيارة عن الأرض إلى انخفاض كبير في الارتكازية التي يولدها القسم السفلي من سيارة آر بي22.

كما أدى انتقال مركز الثقل الانسيابي نحو المقدمة إلى تخفيف الحمل على القسم الخلفي من السيارة، ما ترك فيرستابن يعاني من سيارة يصعب التنبؤ بسلوكها إلى حد كبير، رغم تسجيله أزمنة لفات بمستوى يؤهله للصعود إلى منصة التتويج.

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وزادت الظروف الجوية الصعبة وتآكل الإطارات من حدة مشاكل التوازن التي واجهها السائق الهولندي.

ولم يتمكن فيرستابن، الذي اهتزت ثقته بسيارته، من ممارسة الضغط على لاندو نوريس من أجل الفوز، خصوصًا أن سيارة الأمان لم تدخل إلى الحلبة، ولم يُرفع العلم الأحمر خلال السباق.

واشتهر فيرستابن بحساسيته الكبيرة تجاه قوة التماسك الحادة للمحور الأمامي، ولذلك واجه صعوبة في التأقلم مع هذا الاختلال في التوازن.

ومع ذلك، ورغم جميع الصعوبات التي واجهها، نجح في إنهاء السباق في المركز الثاني.

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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