فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ريد بُل تحدّد مجالين "أساسيين للتركيز عليهما" بعد بداية فيرستابن الواعدة في أوستن

خلص فيرستابن إلى أنّ يوم الجمعة على حلبة الأمريكيتين "لم يكن سيئًا على الإطلاق". وإلى جانب المطبات العنيفة، يحدّد المدير التقني بيير واشيه مجالًا مهمًا آخر ينبغي على ريد بُل التركيز عليه.

منشور: 24-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

أنهى ماكس فيرستابن حصّتَي التجارب الحرة يوم الجمعة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 في المركزين الثاني والثالث. وفي كلتا الحصّتين، لم يتجاوز الفارق بين بطل العالم أربع مرات وشارل لوكلير، الذي سجّل الزمن المرجعي في كلتيهما، عُشرين من الثانية.

لا تبرز ريد بُل فورًا أمام بقية الفرق بالطريقة التي فعلتها في ماليزيا، على سبيل المثال، لكنّ فيرستابن يشعر عمومًا بالرضا عن المؤشرات الأولية التي أظهرتها سيارة "آر.بي22" في تكساس.

وقال الهولندي عقب حصّة التجارب الحرّة الثانية: "كانت بداية إيجابية لعطلة نهاية الأسبوع. لا يكون العثور على التوازن المناسب بين المنعطفات البطيئة والسريعة أمرًا سهلًا أبدًا على هذه الحلبة".

وأضاف: "تجعل المطبات الأمر أكثر صعوبة، لذا تحاول إيجاد توازن جيد في السيارة والدخول في نسق منتظم. وهذا ما عملنا عليه بين الحصة التجريبية الحرة الأولى والثانية. لا يزال أمامنا بعض العمل الإضافي لضبط هذا التوازن بدقة، لكنّ اليوم لم يكن سيئًا على الإطلاق".

وعمليًا، يعني ذلك أنّ الفرق مطالبة بإيجاد حلّ وسط بطريقتين مختلفتين خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. فبالنظر إلى التصميم المتنوع لحلبة الأمريكيتين، يتعلّق التحدي الأول بالتوازن بين المنعطفات السريعة والبطيئة. وتُظهر بيانات نظام تحديد المواقع العالمي أنّ ريد بُل تبدو قادرة على المنافسة في المقاطع السريعة، ما دفع المدير التقني بيير واشيه إلى توضيح الجانب الذي يحتاج إلى التحسين.

وقال واشيه: "من الواضح أنّ الأداء في المنعطفات البطيئة هو ما نركّز عليه حاليًا. الأداء في المنعطفات البطيئة هو المفتاح بالنسبة إلينا".

وتؤكد البيانات ذلك. فعند مقارنة أسرع اللفات لكل من لوكلير وأنتونيللي وفيرستابن، تظهر المنعطفات الأبطأ على الحلبة باللون الأحمر في معظمها، أي إنّها مناطق تتفوّق فيها فيراري. ويقدّم لوكلير أداءً قويًا عند الكبح وكذلك عند الخروج من المنعطف الأول، ويظهر النمط نفسه في المنعطف الحادي عشر، وهو المنعطف الأيسر البطيء الذي يسبق المستقيم الطويل.

وعند نهاية ذلك المستقيم الطويل، وتحديدًا قبل نقطة الكبح مباشرة، يتقدّم فيرستابن على زمن لوكلير بنحو عُشر من الثانية، بينما يتقدّم أنتونيللي بأكثر من عُشرين من الثانية. لكنّ فيرستابن يخسر قدرًا كبيرًا من الوقت عبر المنعطفات من الثاني عشر إلى السادس عشر، وهي منطقة أخرى أبطأ من الحلبة.

ويؤكد ذلك ما ذكره واشيه، رغم أنّ التحدي في أوستن لا يقتصر على إيجاد التوازن المناسب بين أنواع المنعطفات المختلفة. إذ لا يقل أهمية عن ذلك إيجاد حلّ وسط بين تحقيق أقصى أداء ممكن وتجهيز سيارة قادرة على التعامل مع المطبات بصورة مقبولة. وكان فيرستابن قد وصف هذه المطبات خلال اليوم الإعلامي يوم الخميس بأنّها "غير مقبولة" و"خارجة عن السيطرة".

وقال واشيه، ردًا على سؤال بشأن كيفية تعامل سيارة "آر.بي22" مع ظروف الحلبة: "تتفاعل السيارة مع تلك المطبات بالطريقة التي تتوقعها، فهي تقفز كثيرًا".

وأضاف: "الحلبة مليئة بالمطبات إلى حد كبير، خصوصًا عند المنعطف الأول أثناء الكبح. عليك توخي الحذر الشديد. لكن نعم، هذه هي مشكلة هذا النوع من إعدادات السيارة الذي نستخدمه. فالسيارة ليست قاسية بالقدر نفسه الذي كانت عليه العام الماضي، لكنها أيضًا لم تبتعد كثيرًا عن ذلك. السيارة لا تتعامل بمرونة كبيرة مع المطبات هنا".

وعندما استخدم واشيه مصطلح إعدادات السيارة، لم يكن يشير تحديدًا إلى الخيارات التي اتخذتها ريد بُل، بل إلى الجيل الحالي من سيارات الفورمولا 1. ومن المفترض نظريًا أن تكون هذه السيارات أكثر راحة قليلًا عند المرور فوق المطبات مقارنة بسيارات السنوات الأخيرة المعتمدة على التأثير الأرضي، لكنّ فيرستابن أوضح يوم الخميس أنّ العكس هو ما يحدث فعليًا.

وبفضل الديناميكا الهوائية النشطة ووضعية السير المستقيم، ترتفع السيارات قليلًا على الخطوط المستقيمة. ويحدّ ذلك من تآكل ألواح الانزلاق أسفل السيارة، ويمنح الفرق حرية أكبر للمضي إلى حدود أبعد فيما يتعلق بارتفاع السيارة عن سطح الأرض. ونتيجة لذلك، ينخفض ارتفاع السيارة أثناء الكبح وعبر المنعطفات، وهما تحديدًا المنطقتان اللتان تكثر فيهما المطبات بشدة على حلبة الأمريكيتين.

وبحسب واشيه، فإنّ تحسين سلوك السيارة فوق المطبات وتعزيز أدائها في المنعطفات البطيئة يمثّلان الأولويتين الرئيسيتين لريد بُل قبل التصفيات.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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