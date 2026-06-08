ريد بُل تحدّد سبب انسحاب فيرستابن وتخطط لتغيير المحرك بعد موناكو

بينما فاجأ فيرستابن الكثيرين بحلوله ثانيًا في التصفيات يوم السبت، انتهى سباقه بشكل شبه فوري في اليوم التالي.

وكان الهولندي قد شعر بوجود مؤشرات غير طبيعية خلال لفة التحمية، ثم واجه صعوبة في الوصول بعدد دورات المحرك إلى النطاق الصحيح قبل الانطلاق، قبل أن يفقد وحدة الطاقة بالكامل بمجرد رفع قدمه عن القابض عند بداية السباق.

وضمن حديثه لوسائل الإعلام، بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز أن المشكلة كانت مرتبطة بالمحرك، وكشف أن الفريق كان يخطط أصلًا لاستبدال وحدة الطاقة بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع في موناكو.

حيث قال ميكيز: "لقد حددنا ما هي المشكلة".

لكنه امتنع عن الكشف عن مزيد من التفاصيل، مضيفًا: "لقد ظهرت خلال لفة التحمية ولم تترك له أو لنا أي فرصة".

وتابع: "هذا هو الأمر بكل بساطة".

وأضاف: "كما تعلمون على الأرجح، كانت هذه أيضًا أول وحدة طاقة يستخدمها ماكس هذا الموسم، وكان من المخطط استبدالها بعد موناكو".

ويُعد ذلك تكتيكًا شائعًا بين الفرق، إذ لا تعتبر موناكو حلبة تعتمد بشكل كبير على قوة المحرك بسبب طبيعتها المليئة بالمنعطفات البطيئة، ولذلك تختار العديد من الفرق استخدام وحدة طاقة أقدم في مونتي كارلو قبل الانتقال إلى وحدة جديدة في برشلونة.

وقال ميكيز: "لم يكن هذا ما نريده".

وأضاف: "لكن، من الواضح أننا لا نستطيع سوى الاعتذار لماكس، لأن العمل الذي قام به مع الفريق للوصول إلى ذلك المستوى من الأداء في موناكو كان استثنائيًا".

وتابع: "ربما لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن الحل النهائي، لكننا نعتقد أننا حددنا بالفعل سبب المشكلة".

هل ستكون برشلونة الاختبار الحقيقي لريد بُل؟

اعترف فيرستابن نفسه بأنه لم يكن محبطًا كما كان سيصبح لو أن هذا الانسحاب أثر بشكل كبير على حظوظه في البطولة.

ومع وجود سائق ريد بُل حاليًا في المركز السابع بترتيب البطولة، لم يكن الوضع بهذه الحدة.

حيث قال بطل العالم أربع مرات: "لو كنت متصدرًا للبطولة، لكان الأمر مؤلمًا للغاية".

وأضاف: "بهذا الشكل، فهو أقل إيلامًا، لكنه لا يزال مزعجًا ومخيبًا للآمال للجميع".

وتابع: "نعلم بالطبع أن الجميع يريد إنهاء كل سباق يشارك فيه".

وأضاف: "آمل فقط أن نفهم بسرعة ما حدث وأن نتمكن من إصلاحه في المستقبل".

والجانب الإيجابي بالنسبة إلى ريد بُل هو أن السرعة كانت موجودة بالفعل في موناكو، على حلبة كان فيرستابن قد مازح سابقًا بأنه سيحتاج إلى ظهر جديد لتحمل عطلة نهاية الأسبوع فيها.

وتحدث ميكيز عن عطلة نهاية أسبوع متقلبة النتائج قائلًا:

"كان ماكس قويًا يوم الجمعة، وحاولنا استخراج المزيد من الأداء، لكننا لم ننجح في ذلك خلال التجارب الحرة الثالثة، لذلك كان علينا إيجاد نقطة توازن مختلفة".

وأضاف: "لقد قام أفراد الفريق بعمل رائع في إيجاد نقطة توازن أخرى، وربما كانت أفضل من تلك التي اعتمدناها يوم الجمعة، على الأقل بالنسبة إلى التصفيات".

وتابع: "أما بالنسبة إلى السباق فلن نعرف أبدًا".

وأضاف: "بصراحة، لن نعرف ذلك أيضًا بالنسبة إلى إسحاق حجار بسبب حجم المشكلات التي واجهناها".

ورغم أن الأداء الذي ظهر في موناكو يمنح الفريق بعض التفاؤل، فإن فيرستابن يعتقد أن جائزة إسبانيا الكبرى المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لريد بُل.

حيث قال: "لقد كنا سريعين على الحلبات البطيئة التي لا تحتوي على الكثير من المنعطفات السريعة".

وأضاف: "من خلال ما رأيته حتى الآن هذا الموسم، فإن ذلك كان إحدى نقاط ضعفنا".

وتابع: "لذلك آمل أن تكون التغييرات التي أجريناها على السيارة قد حسنت الوضع".

وختم قائلًا: "لكنني لا أعرف بالطبع إلى أي مدى تحقق ذلك".