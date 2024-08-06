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ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

أدلى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بتصريحات مهمة حيال الأهداف المستقبلية للعلامة النمساوية.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أعلن هورنر أن الفريق يستعد لموسم 2026 - الذي سيكون بداية حقبة المحركات الجديدة في الفورمولا واحد - عبر جمع أقسام الهيكل والمحرك ضمن نفس المنشأة.

وأشار هورنر إلى أن ريد بُل الفريق الوحيد في الفورمولا واحد - إلى جانب فيراري - التي ستضمّ أقسام الهيكل والمحرك ضمن المنشأة نفسها.

وستكون هناك تغييرات كبيرة في قوانين المحركات والهيكل ضمن الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2026.

من ناحية وحدات الطاقة، سيتم إلغاء وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - اتش"، بينما سيتم رفع الطاقة الكهربائية إلى 50 بالمئة. 

وتخطط ريد بُل مع شريكتها فورد، تطوير محرك سداسي الأسطوانات يعمل بالوقود المستدام بالكامل.

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ويهدف الفريق إلى بناء وحدات الطاقة الخاصة به وذلك بعد انتهاء الشراكة مع هوندا.

حيث أوضح هورنر أن هذه الاستراتيجية ستشكل فائدة ضخمة على المدى الطويل.

فقال: "نحن سنقرّر مصيرنا بالكامل. فيما عدا فيراري، نحن الفريق الوحيد الذي يجمع أقسام الهيكل والمحرك ضمن منشأة واحدة".

وأكمل: "حتى مرسيدس تمتلك منشأتين منفصلتين لهذا الغرض".

واختتم: "قد تبدو مهمة مستحيلة، لكننا نعتقد أن الفوائد ستكون رائعة على المدى الطويل".

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