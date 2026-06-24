يستعد فريق ريد بُل ريسينغ لخوض جائزة النمسا الكبرى على أرضه بطموحات كبيرة. وسيقوم الفريق النمساوي بتطبيق أكبر حزمة تحديثات على سيارة RB22 منذ بداية موسم 2026.

وكان الفريق قد استخدم تحديثات مهمة سابقاً خلال جائزة ميامي الكبرى.

ومع ذلك، ووفقاً للصحيفة الهولندية "دي تيليغراف"، فإن القطع التي سيتم استخدامها في النمسا تمتلك القدرة على إحداث تأثير أكبر من جميع التحديثات التي تم تقديمها حتى الآن هذا الموسم.

وكانت إحدى أكبر المشاكل التي واجهتها سيارة RB22 منذ بداية الموسم هي الوزن الزائد.

وأفادت التقارير بأن السيارة كانت أثقل بحوالي 12 كيلوغراماً من الحد الأدنى للوزن المسموح به خلال السباقات الأولى من العام.

ومع الحزمة الجديدة التي سيتم استخدامها في النمسا، من المتوقع أن تصل ريد بُل إلى قيم الوزن المستهدفة. كما سيُكمل ذلك برنامج تخفيض الوزن الطويل الذي خضعت له سيارة RB22.

ووفقاً للوائح التقنية للفورمولا 1 لعام 2026، تم تحديد الحد الأدنى لوزن السيارات، بما في ذلك السائق، عند 768 كيلوغراماً.

لكن أهمية التحديثات التي سيتم جلبها إلى النمسا لا تقتصر على تحسين الأداء فقط. إذ يجري الحديث أيضاً عن أن هذه التحديثات قد تلعب دوراً حاسماً في مستقبل ماكس فيرستابن مع الفريق.

ولم يقدم بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن أية ضمانات واضحة بشأن مستقبله، رغم أن عقده يمتد حتى نهاية موسم 2028.

كما لم يمنح السائق الهولندي الفريق أي تأكيد بأنه لن يفعّل بند الخروج المبكر الموجود في عقده.

ولهذا السبب، تأمل إدارة ريد بُل أن تجعل الحزمة الجديدة التي سيتم الكشف عنها في النمسا سيارة RB22 أكثر تنافسية بشكل ملحوظ.

ويبدو أن التوقعات داخل الفريق تشير إلى أن التحسن في أداء السيارة سيقنع فيرستابن بالتخلي عن الخيارات الأخرى المتاحة أمامه، على الأقل لموسم 2027.

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