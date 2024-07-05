ريد بُل تجلب أرضية محدثة لجائزة بريطانيا الكبرى

جلبت ريد بُل أرضية محدّثة في سيلفرستون ضمن سعيها لتحسين أدائها وصدّ هجمات المنافسين التي باتت متكررة مؤخراً، وبشكل خاص مكلارين ومرسيدس.

ورغم أن العلامة النمساوية بدأت الموسم بهيمنة واضحة، لكن يبدو أن تحديثات المنافسين قلصت جزءاً كبيراً للغاية من تلك الأفضلية.

وقبيل الجولة في سيلفرستون، أعلمت ريد بُل، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، عن تعديلَين اثنين للأرضية بهدف تحسين الأداء.

وأوضح الفريق أنه أعاد تشكيل سطح الأرضية فوق وخلف أنبوب هيكل الصدمات الجانبية السفلي.

وذلك "بناءً على الأبحاث والمقارنات، بهدف الحصول على مزيد من الطاقة وبالتالي الضغط على حافة جناح الأرضية".

و"نظراً لزيادة الضغط في التيار العلوي، تم تعديل تفاصيل حافة الجناح بشكل دقيق لإضافة المزيد من التقوس، مما يؤدي إلى زيادة الحمل مع ضرورة ضمان استقرار التدفق الهوائي".

تفاصيل سيارة مكلارين ام.سي.آل38 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

لكن وبينما تريد ريد بُل مزيداً من الأداء، لكن منافستَيها مكلارين ومرسيدس، جلبتا أجنحة معدّلة لحلبة سيلفرستون.

فقد جلبت مرسيدس جانحاً خلفياً منخفض الارتكازية لتحسين الكفاءة الانسيابية على السرعات العالية، مع تعديلات على صفيحة الجانح الأمامي بهدف خفض الحمل وذلك يضمن توازناً انسيابياً للسيارة برمّتها.

كذلك مكلارين، جلبت جانحاً خلفياً منخفض الارتكازية لخفض الجرّ كما أنها تختبر مع ثلاثة أجنحة شعاعية مختلفة للحمل - موجهة إلى الأحمال الانسيابية الهوائية العالية والمتوسطة والمنخفضة - بحيث يمكنها تحسين مستويات الارتكازية/السحب في الجزء الخلفي من السيارة لتحقيق الأداء الأفضل.

علاوة على ذلك، عدّلت مكلارين قليلاً من الهيكل عبر إضافة مخارج تهوية في غطاء المحرك للمساعدة في تحسين التدفق الهوائي.