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ريد بُل تُجدد عقد لورون ميكيز مديرًا للفريق حتى نهاية 2031

جدد الفريق النمساوي ثقته بالفرنسي بعد توليه المسؤولية خلفًا لكريستيان هورنر في يوليو 2025.

منشور: 14-10-2026

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لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أشويث إس باي

مدد لورون ميكيز عقده مديرًا لفريق ريد بُل في الفورمولا 1، بموجب عقد جديد يمتد حتى نهاية موسم 2031.

وبذلك، سيقود الفرنسي الفريق النمساوي لمدة ستة مواسم على الأقل، بعدما انضم إليه في يوليو 2025، منهياً حقبة كريستيان هورنر التي استمرت 20 عامًا في منصب مدير الفريق.

وكان ميكيز قد انتقل من الفريق الشقيق ريسينغ بولز، الذي تولى قيادته مع بداية موسم 2024، بعد ست سنوات قضاها مع فيراري، شغل خلالها منصبي المدير الرياضي ثم مدير السباقات.

وتعقيبًا على قرار التجديد قال ميكيز: "أشعر بفخر هائل لمواصلة هذه الرحلة مع أوراكل ريد بُل ريسينغ".

وأضاف: "أود أن أشكر تشاليرم يوفيديا ومارك ماتشيتز، بصفتهما مساهمين في الفريق، وأوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي، إلى جانب الفريق بأكمله وكل المشاركين في هذا المشروع، على الثقة التي وضعوها فيه".

وتابع: "ما يجعل هذا الفريق مميزًا هو الطريقة التي يتحد بها الجميع سعيًا لتحقيق الهدف نفسه، وأشعر بأنني محظوظ للعمل يوميًا إلى جانب هذه المجموعة الموهوبة والملتزمة. لدينا، بالتعاون مع فريقي بيير واشيه وبن هودجكينسون اللذين يؤديان دورًا محوريًا في رسم ملامح مستقبلنا، قاعدة قوية للسنوات المقبلة".

وأكمل: "نؤمن حقًا بأن هذه ليست سوى البداية. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل التمسك بالمبادئ التي تميزنا: حرية التفكير، والسرعة في التنفيذ، والجرأة في اتخاذ القرارات".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

ويأتي هذا الإعلان في توقيت مناسب لريد بُل، بعدما استجاب الفريق لبدايته البطيئة عقب التغييرات التقنية في موسم 2026 عبر إدخال تحديثات متواصلة على السيارة، ما ساهم في عودته القوية خلال الجولات الأخيرة.

وحقق بطل العالم ماكس فيرستابن الفوز بالجولتين الأخيرتين، في ماليزيا وسنغافورة، انطلاقًا من البول بوزيشن في كلتيهما. وأصبحت ريد بُل الآن على بُعد سبع نقاط فقط من مكلارين، صاحبة المركز الثالث في ترتيب الصانعين، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم.

وكان فيرستابن قد حسم بدوره مستقبله مع ريد بُل في أغسطس الماضي، بتوقيع عقد جديد يمتد حتى نهاية عام 2030، ليُمدد عقده السابق الذي كان ينتهي في 2028.

ووضع ذلك حدًا للتكهنات المتزايدة بشأن مستقبله، فيما سيجاور السائق الهولندي في موسم 2027 الناشئ إسحاق حجار، الذي تأكد انضمامه إلى الفريق الشهر الماضي بعد المستويات اللافتة التي قدمها.

من جهته علّق أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي قائلًا: "أظهر لورون قيادة استثنائية منذ عودته إلى عائلة ريد بُل. إنه يجمع بين الخبرة التقنية والتفكير الاستراتيجي والفهم العميق للعوامل التي تجعل فريقنا ناجحًا".

وأردف: "وبالقدر نفسه من الأهمية، فهو يجسد القيم والعقلية التي تميز نهج ريد بُل: الشجاعة والعمل الجماعي والإصرار والرغبة المستمرة في المنافسة على أعلى المستويات".

واختتم: "يمثل الاستقرار في القيادة عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح المستدام، ويسعدنا أن يواصل لورون قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة من رحلتنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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