ريد بُل تُجدّد عقد بيريز بعامين في الفورمولا 1

جاء التمديد الأحدث لعقد بيريز ليسمح له بالبقاء زميلًا لماكس فيرستابن لستّة مواسم متتالية بالدخول إلى حقبة القوانين الجديدة.

وكان صاحب الـ 34 عامًا قد بدأ موسم 2024 بمستوى مقاربٍ للغاية لزميله فيرستابن، مُحقّقًا ثلاثة مراكز وصافة خلال السباقات الأربع الأولى ما ساعده على كسب زخمٍ لإنقاذ مقعده لموسم 2025.

لكنّ تراجعًا في أدائه مؤخّرًا وضع بعض الشكوك حول قرار ريد بُل الأخير، لكن في ظلّ التقلّبات الكبيرة التي يعرفها سوق السائقين، فقد اختارت الحظيرة النمساويّة عدم المجازفة والإبقاء على تشكيلتها ثابتة للعامين المقبلين.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "الآن وقتٌ مهمٌ لتأكيد تشكيلتنا لموسم 2025 ونحن مسرورون للغاية بمواصلة العمل معًا مع تشيكو".

وأضاف: "الاستمراريّة والاستقرار مهمان للفريق وتشيكو وماكس شراكة ناجحة ومتينة أمّنت لنا أوّل ثنائيّة لنا في البطولة العام الماضي.

وأكمل: "حظي تشيكو ببداية قويّة لموسم 2024 عبر المركز الثاني في البحرين والسعوديّة واليابان ومن ثمّ منصّة تتويج في الصين".

من جانبه قال بيريز: "أنا مسرورٌ بالبقاء هنا ومواصلة رحلتنا معًا والمساهمة في التاريخ الرائع لهذا الفريق لعامين إضافيين".

وأكمل: "أن تكون جزءًا من الفريق لهو تحدٍ ضخم، وهو تحدٍ أعشقه. أودّ شكر الجميع على كلّ ثقته، وأودّ تعويضهم عبر نتائج مدهشة على المسار وخارجه".

وجاءت هذه الأنباء لتؤكّد بشكلٍ رسمي استبعاد كارلوس ساينز المغادر لصفوف فيراري من قائمة المتنافسين على مقعد ريد بُل، حيث سيتعيّن عليه الآن تقييم إن كان سينتقل إلى آودي التي قدّمت له عرضًا منذ وقت طويل، أو أنّه سيتعاقد مع ويليامز عوضًا عن ذلك.