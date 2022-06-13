ريد بُل: تجاوز فيرستابن على بيريز في باكو لم يكن نتيجة أوامر الفريق

كان ثنائي ريد بُل في الصدارة أثناء السباق بعد أن دخل شارل لوكلير إلى وقفة الصيانة من المركز الثاني خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية لوضع إطارات جديدة.

وتزامناً مع معاناة المتصدر حينها بيريز من تحبب الإطارين الخلفيين "ميديوم"، بدأت وتيرته تنخفض ليقترب منه زميله فيرستابن.

ومع اقتراب السائقين من بعضهما البعض سُمع الفريق يقول للمكسيكي عبر اللاسلكي: "لا منافسة"، قبل أن يتجاوزه فيرستابن إلى الصدارة في اللفة 15.

وبينما بدا ذلك تفضيلاً للهولنديّ على بيريز، لكنّ هورنر شدد بأن الوضع مختلف تماماً عن ذلك.

فقال: "أعتقد أن ما جرى اليوم لم يكن نتيجة أوامر الفريق. بل كان السؤال يتمحور ببساطة حول السيارة الأسرع والأبطأ".

وأكمل: "كان ماكس يمتلك أفضلية كبيرة لناحية الوتيرة مقارنة مع ’تشيكو’ الذي كان يعاني من التحبب في إطاريه الخلفيين. لذا المسألة كانت: ’علينا ألا ندفع بعضنا البعض إلى الحائط هنا. إن كانت إحدى السيارتين أسرع، ستمرّ ودعونا نركز على تسجيل أفضل نتيجة للفريق’".

بالمقابل، أشار هورنر إلى حادثة باكو 2018 التي ارتطمت خلالها سيارتا ريد بُل، كانت تخيّم على النقاش مع السائقين خلال جلسة الاستراتيجية قبل السباق.

فقال: "فارق الوتيرة بين السائقين كان كبيراً، وكنا قد ناقشنا مثل هذا الوضع في الصباح".

وأكمل: "قلنا لهما: ’إن كنتما تنافسان بعضكما البعض، يجب أن يمنح كل منكما الآخر المساحة الكافية’ وهذا ما قاما به. لأن حادثة 2018 ما زالت في أذهاننا جميعاً".

وتابع: "ذلك مهم للغاية في هذه المرحلة من عمر البطولة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من النقاط في مواجهة فيراري. نعلم أن لديهم سيارة سريعة جداً حالياً لكن رأينا كيف يمكن لكل شيء أن ينقلب بسرعة كبيرة".

وأثنى هورنر على تقبل بيريز للوضع خلال السباق مشيراً إلى التآكل المرتفع لإطارات المكسيكي نتيجة لأن إعدادات سيارته كانت تناسب التصفيات بشكل أكبر.

وأضاف: "كان يمتلك ماكس الوتيرة الأسرع بالتأكيد خلال السباق مع نهاية القسم الأول".