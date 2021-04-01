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ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

أثنت ريد بُل على سائقها سيرجيو بيريز بعد أن نجح في إعادة تشغيل محرك هوندا على سيارته بعد توقّفه خلال لفة التحمية لسباق جائزة البحرين الكبرى.

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

تسبّب بيريز في تأجيل الانطلاقة عندما توقف بجانب المسار. ومع خسارته للطاقة لم يتمكّن من التحدّث أو الاستماع للفريق، الذي وجّه العديد من رسائل "التحقّق من اللاسلكي" دون أن يحصل على إجابة.

وبالرغم من عدم معرفته الكثير حول السيارة وأنظمة وحدة طاقة هوندا، تمكّن بيريز من استرجاع الطاقة بعد أن نزع المقود ثمّ أعاد تركيبه، ما سمح له بالاستماع للفريق.

وكان قادراً على المواصلة وتوجّه مباشرة لمنطقة الصيانة، حيث اضطرّ للانطلاق من هناك بحسب ما تنصّ عليه اللوائح.

وبالرغم من إكماله اللفة الأولى في المركز الأخير، حظي المكسيكي بسباق قويّ ليُنهيه خامساً، مسجّلاً نقاطاً ثمينة للفريق.

جديرٌ بالذكر أنّ الفريق قام بتغيير وحدة تخزين الطاقة وإلكترونيات التحكم بعد ظهور مشكلة على البيانات، ولكن ليس واضحاً ما إذا ساهم ذلك في انطفاء المحرك.

"لا أعلم، كنت في منتصف المنعطف وانطفأ كلّ شيء" قال بيريز عندما سُئِل حول ما حصل.

وأضاف: "كنت على وشك الخروج من السيارة وفجأةً بدأت أسمع جوناثان (ويتلي) يتكلّم. قمت بتشغيل السيارة وأكملت الطريق".

وأكمل: "الأمر كان مرتبطاً بالحصول على الإشعال. لم أسمع أيّ شيء أو المهندسين. ثمّ عاد كلّ شيء، وكان ذلك جيّداً".

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واعترف كبير المهندسين في ريد بُل بول موناغان بأنّ الفريق كان منبهراً بقدرة بيريز على تشغيل السيارة بالرغم من الظروف المعقّدة.

وقال في هذا الصدد: "قبل السباق عثرنا على عطب كهربائي بسيط. وتعاملنا مع ذلك. وخلال لفة الخروج على شبكة الانطلاق، لم تظهر أيّة علامة على وجود مشاكل، كان سلوك السيارة مثالياً".

وتابع: "خلال لفة التحمية بدأ يواجه بعض الصعوبات. انطفأت السيارة، وتسلسل الأحداث بعدها كان ممتعاً".

واستطرد: "خسر الطاقة الكهربائية، وكان حضوره الذهني قوياً – مثلما يحصل عندما تواجه مشكلة مع الحاسوب تقوم بإطفائه ثمّ تُعيد تشغيله. عاد المقود للعمل، وقام بتشغيل المحرّك وعاد لمنطقة الصيانة، وانتظر اصطفاف الجميع على شبكة الانطلاق وبدأ السباق من منطقة الصيانة".

واسترسل: "مثلما يحصل دائماً مع هذه المشاكل المتقطّعة، كان السباق خالياً من الأعطال بطبيعة الحال، كان ذلك ممتعاً وحسب".

وواصل حديثه: "قام بعمل رائع ونجح في التعويض بعيدًا عن اليأس. لم يفقد الحافز وشقّ طريقه إلى الأمام".

واستدرك: "قام بسباق ممتاز، وسجّل الكثير النقاط بعد أن توقف على جانب المسار خلال لفة التحمية دون أيّ طاقة أو أيّ شيء آخر".

وأضاف: "شكراً لله على حضوره الذهني. فقدنا الاتصال عبر اللاسلكي، ولم نستطع إخباره كيف يقوم بإعادة تعيين عملية الاشتعال لكنه نجح في ذلك".

وقال موناغان بأنّ الفريق سيعمل لضمان عدم حصول ذلك مجدّداً: "يجب أن نعرف ما حصل هناك. سنحقّق في الأمر ونرى سبب المشكلة ونصلحها. ونأمل بالوصول إلى إيمولا أن تصبح الأمور أكثر سلاسة بالنسبة له".

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