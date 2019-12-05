ريد بُل تثق في قدرة "فيا" على التعامل مع مشكلة تدفّق الوقود

راسل بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي ما أطلق التوجيه التقنيّ الأوّل ممّا تبيّنت لاحقًا أنّها سلسلة توجيهات لجميع الفرق، حيث كان يُهدف من ذلك إغلاق أيّة ثغرات محتملة لضمان وجود تأويلٍ موحّد للقوانين.

وأُجري فحصٌ روتيني لكميّات الوقود المصرّح بها قبل بداية سباق جائزة أبوظبي الكبرى، بناءً على توجيهٍ تقني دخل حيّز التنفيذ قبل بداية هذا الموسم، ليتّضح وجود تباينٍ في سيارة فيراري الخاصة بشارل لوكلير. وأدّى التحقيق إلى تغريم فيراري مبلغ 50 ألف يورو بعد السباق.

"يقومون بكلّ ما في وسعهم لضمان مراقبة تعقيدات هذه المحرّكات في كلّ جانب" قال هورنر عندما سُئل عن جهود "فيا" من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، واضاف: "أعتقد بأنّهم يقومون بالمزيد من الخطوات لضمان توضيح المناطق الرماديّة في القوانين".

وبخصوص دور الفرق في إشعار "فيا" بالمشاكل المحتملة، قال هورنر: "بالطبع دائمًا ما كان ذلك مكوّناًا كون مواردهم محدودة، لكنّني أعتقد بأنّهم يستثمرون الكثير من الموارد في ضمان بقاء الجميع على ملعبٍ مُحايد".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّه بالتوجّه إلى العطلة الشتويّة فإنّ الأمر الأكثر أهميّة هو الوضوح بالتوجّه إلى 2020. نأمل حينها أن تُساعد التوجيهات التقنيّة والتغييرات في القوانين على إزالة أيّة مخاوف".