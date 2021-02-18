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ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس

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ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس

يتوقّع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن تُكرر التشكيلة الجديدة المتألفة من سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن تحدي المنافسة الذي فرضه الفريق على مرسيدس خلال أعوام زمالة دانيال ريكاردو مع الهولندي.

فازت ريد بُل بالسباقات في ستة من المواسم السبعة منذ انطلاق حقبة المحركات الهجينة التي هيمنت عليها مرسيدس، لكن ومنذ أن غادر ريكاردو صفوف العلامة النمساوية وانضم إلى رينو في نهاية موسم 2018، كان فيرشتابن فقط هو من استمر بحصد الانتصارات للفريق.

إذ وخلال الموسمين منذ رحيل ريكاردو، تمثّل منصتا تتويج أليكسندر ألبون المرتين الوحيدتين التي تمكن فيهما السائق الآخر في ريد بُل من الإنهاء ضمن الثلاثة الأوائل على مدار 38 سباقًا، حيث عانى كل من ألبون وخليفته بيير غاسلي من فارق وتيرة كبيرة خلف فيرشتابن خلال تواجدهما الوجيز مع الفريق.

في المقابل، عمد الفريق إلى ضمّ بيريز - المخضرم صاحب المواسم العشرة في البطولة والفائز بسباق فورمولا واحد عقب انتصاره في جائزة الصخير الكبرى الموسم الماضي - لضمان أن تشكّل سيارتا ريد بُل تهديدًا منتظمًا أو تتمكنا من هزيمة مرسيدس في 2021.

وقد خسرت ريد بُل نتائج قوية خلال الموسمين الماضيين عندما كانت مرسيدس قادرة على استغلال أفضليتها الاستراتيجية بمواجهة كلتا سيارتيها لغريم وحيد.

وقد اعترف هورنر بأنّ بيريز سيواجه وقتًا صعبًا لمُجاراة فيرشتابن على الفور في 2021، وذلك على إثر التجارب الشتوية المحدودة لهذا العام (ثلاثة أيام فقط)، لكنّه كشف توقعاته لتشكيلة ريد بُل الجديدة التي تشهد وجود سائق من خارج برنامج ناشئيها للمرة الأولى منذ 2007.

"سيكون من الصعب للغاية أن يتأقلم مباشرة بعد فترة تجارب شتوية واحدة" قال هورنر عن بيريز ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لكنّه سيملك أفضلية الخبرة الكبيرة التي لديه، حيث نتوقّع أن يكون قريبًا من ماكس ويشكلان سويًا قوة ضاربة - بالطريقة التي كان عليها الأمر مع دانيال ريكاردو وماكس على مدار ثلاثة مواسم".

وتابع: "لذلك آمُل أن يعلب سيرجيو دورًا مهمًا للغاية مع الفريق في وضع كلتا السياراتين وبشكل ثابت بالقُرب من مرسيدس".

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وعند سؤاله عن مدى التقدم الذي يرى بأنّ فيرشتابن قد حققه خلال ما يقارب خمسة مواسم كاملة مع الفريق منذ ترقيته الصادمة قُبيل جائزة إسبانيا الكبرى موسم 2016، قال هورنر: "أعتقد بأنّ ماكس قام بعمل رائع".

واختتم: "أرى بأنّه نضج على نحوٍ هائل خلال الأعوام القليلة الماضية، وأن ما استخلصه من السيارة كان مثيرًا للإعجاب. على سيارة لم تكن على نفس مستوى مرسيدس، أن تفوز بخمسة سباقات في العامين الأخيرين مع محرك هوندا، لهو عمل رائع للغاية".

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