ريد بُل تتوقع منافسة متقاربة على لقب موسم 2020 المقبل

لم تُهزم مرسيدس على الإطلاق منذ بداية حقبة المحركات الهجينة في الفورمولا واحد موسم 2014، كما حافظت على أفضليتها كذلك بالرغم من التعديلات الكبيرة التي أدخلت على قوانين الانسيابية في 2017.

وتمكنت فيراري وبشكل متقطع من منافسة السهام الفضية خلال هذه الفترة، بينما اكتفت ريد بُل - التي تمتلك في رصيدها أربع بطولات متتالية - بالمنافسة على انتصارات متفرقة.

لكن ومع إظهار العلامة النمساوية لتقدم ملحوظ لناحية محرك هوندا، إضافة إلى قوة محرك فيراري التي ظهرت جلياً أواخر 2019، تراود هورنر آمال كبيرة بتقارب مستويات المنافسة في الموسم المقبل، لكنه يخشى أن يتبخّر كل ذلك مع اعتماد قوانين 2021 الجديدة.

فقال: "تمتعوا بفترة هيمنوا خلالها، وتهانينا نقدمها إلى لويس هاميلتون على إنجازه المذهل بستة ألقاب".

وأكمل: "إنهم المعيار حالياً، وبتنا نلاحظ كذلك أن مستويات المنافسة باتت متقاربة بعض الشيء".

وتابع: "عادة، تغييرات القوانين تُباعد من تلك المستويات. وقد يثير ذلك الكثير من التهكّم إذ قد يكون موسم 2020 أكثر موسم تتقارب فيه المنافسة، مع معركة ثلاثية، قبل أن يتغير كل شيء في 2021".

أحرزت ريد بُل الفوز بسباقَي النمسا وألمانيا في وقت سابق من الموسم قبل أن تتراجع في المنافسة خلف مرسيدس وفيراري.

ويرى هورنر أن فريقه وبشكل عام سينهي موسم 2019 بزخم قويّ يجب الحفاظ عليه خلال العطلة الشتوية.

فقال: "لطالما كان هذا الموسم انتقالياً مع شريك جديد للمحرك".

وأكمل: "لا بدّ من توجيه الثناء إلى هوندا على التحسّن الذي قدمته فيما يتعلق بالأداء".

وتابع: "لقد حققنا تقدماً طوال العام، أحرزنا بعض الانتصارات وأقطاب الانطلاق الأولى، كما نافسنا على الفوز في عدة مناسبات".

واستكمل: "في موناكو كنا تنافسيين جداً، وكذلك في المجر، وفي الولايات المتحدة كذلك كنا تنافسيين".

واختتم: "لذا نحن على الطريق الصحيح. من المهم مواصلة الزخم حتى العطلة الشتوية وبداية الموسم المقبل".