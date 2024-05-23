ريد بُل تتوقع منافسة شديدة من فيراري في موناكو

باتت كل من فيراري ومكلارين أقرب منافسي ريد بُل في موسم 2024 الجاري، وبشكل خاص بعد أولى حزم التحديثات الكبيرة التي اعتمدها الفريقان مؤخراً.

وخلال السباقين الأخيرين ظهرت مكلارين كقوة واضحة، حيث نجح لاندو نوريس بتحقيق أول فوز له في الفئة الملكة من بوابة ميامي.

بينما اقترب كثيراً في سباق إيمولا الأخير من تحقيق ثاني فوز له، حين عبر خط النهاية خلف ماكس فيرستابن بفارق أقل من ثانية.

وكذلك الحال فإن فيراري قريبة بالفعل ضمن فلك عُشر أو عُشري ثانية من ريد بُل، حيث يرى ماركو بأن خصائص حلبة موناكو تعني أن الحصان الجامح سيكون أقوى منافسي ريد بُل، خاصة وأن التصفيات تلعب دوراً حاسماً في هذه الجولة.

حيث فاز حامل قطب الانطلاق الأول 13 مرة من أصل آخر 20 سباق على شوارع الإمارة.

وحين سُئِل إن كانت موناكو تمثل أصعب تحديات ريد بُل حتى الآن، ردّ ماركو: "نعم. علينا خوض هذا التحدي".

وأكمل: "لكني أعتقد أن فيراري ستكون أكبر المنافسين في مونتي كارلو، مقارنة مع مكلارين، لأن الجولة تتمحور بأسرها حول التصفيات".

وأضاف: "علينا خوض ذلك التحدي بالتأكيد".

وحقق شارل لوكلير قطب الانطلاق الأول على هذه الحلبة في موسمي 2021 و2022، لكنه لم يفز على أرض موطنه بعد.

بالمقابل، يرى هورنر أن مكلارين باتت الآن المنافس الأقوى، خاصة بعد إيمولا.

فقال: "أعتقد أن المنافس الرئيسي هو فريق مكلارين. لديهم سيارة سريعة جداً حالياً".

وأكمل: "كان (أوسكار) بياستري سريعاً بالفعل، لاندو كان كذلك أيضاً في نهاية السباق".

وأضاف: "لكن فيراري قريبة جداً، بالتالي ستكون لدينا 4 سيارات لمنافستها.. وذلك أمر رائع لكم كجمهور!".

وأردف: "تتحدد نتيجة السباق يوم السبت، بشكل أساسي".