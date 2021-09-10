ريد بُل تتوقع أفضلية لفريق مرسيدس في مونزا

بالرغم من أن فريق ميلتون-كينز قدم أداءً أعلى خلال جائزة هولندا الكبرى الأسبوع الماضي على حلبة زاندفورت، لكن ريد بُل ترى أن خصائص حلبة مونزا - إضافة إلى سوتشي - لا تناسب سيارتها تماماً.

حيث أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الإحصائيات السابقة لكلا الفريقَين على الحلبات المقبلة، تُظهر التحديات التي تواجه العلامة النمساوية، قبل أن تتحسن الأمور في وقت لاحق من الموسم.

حيث قال: "لطالما كانت قوة سيارتهم وحزمة محركهم واضحة على هاتين الحلبتين، بعكسنا".

وتابع: "لذا أتوقع لهم الأفضلية خلال الحلبتين التاليتين. لكن بعد ذلك، ستتحسن الأمور من ناحيتنا، هذا ما نأمله".

وأردف: "سنحاول خلال الجولتين المقبلتين الحدّ من الأضرار، واستخراج أفضل ما يمكن من سيارتنا".

وبالرغم من أن ريد بُل لم تتوقف عن تقديم التحديثات هذا الموسم، خاصة لناحية منطقة الناشر في سيارتها، لكن هورنر أشار أن تركيز الفريق الآن قد انتقل بنسبة أكبر إلى تطوير سيارة 2022.

لهذا السبب كشف أن الفريق لن يجلب أية تحديثات كبيرة لجولتي مونزا وسوتشي، ما عدا التعديلات الانسيابية على الأجنحة، التي لا بد منها.

فقال: "من الواضح أن هناك ضغطاً كبيراً لناحية العمل على سيارة 2022. ومن الواضح أننا في مونزا سندخل تعديلات على الأجنحة، هذا كل ما هنالك".

وتابع: "لكننا اقتربنا من النهاية فيما يتعلق بالسيارة حالياً. لكن، هناك مكاسب هامشية في بعض النواحي، سنعمل على تحصيلها".

من جهة أخرى، أشار هورنر إلى اعتقاده أنه وبعد جولة هولندا، فإن الفارق بين الفريقين لا يتجاوز 0.1 ثانية فقط لناحية الأداء.

فقال: "إنها معركة متقاربة بشكل هائل، أليس كذلك؟ في التصفيات كان الفارق بحدود عُشر ثانية، وفي السباق بدا أننا كذلك نحظى بعُشر أو عُشرين ربما".

واختتم: "ستكون هناك حلبات تناسب مرسيدس وأخرى تناسبنا. لذا نحن بحاجة لضمان اقتناص أية فرصة ممكنة".