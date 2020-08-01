ريد بُل "تتمتّع بأداء جيّد" بالرغم من حادث ألبون القويّ في سيلفرستون

حقّق ألبون ثاني أسرع الأزمنة في التجارب الحرّة الثانية قبل أن ينزلق عند منعطف "ستو" ويصطدم بالحاجز الجانبيّ على سرعة عالية.

وكان الاصطدام الذي بلغت قوّته 20جي يعني ضرورة زيارة التايلاندي للمركز الطبيّ للخضوع لفحوصات، لكنّه حصل على الضوء الأخضر إثر ذلك. وبالرغم من الحادث، الذي لم يجد ألبون تفسيرًا واضحًا له، فإنّه قال أنّه متفائلٌ ببعض المكوّنات التي اختبرتها ريد بُل لمساعدته على تحويل شعوره بالسيارة نحو الأفضل.

وقال: "أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة كفريق بكلّ تأكيد. تبدو السيارة جيّدة وأعتقد بأنّنا توقّعنا أداءً أسوأ لأكون صادقًا بالتوجّه إلى يوم الجمعة".

وأكمل: "لكنّ السيارة كانت مستقرّة وأداؤها جيّد منذ المرّة الأولى التي قدتها فيها في التجارب الحرّة الأولى. يبدو الوضع جيّدًا. من الواضح أنّني متأكّدٌ من أنّ مرسيدس تخبّئ الكثير، لذا سنرى مستواهم غدًا، لكن ما عدا ذلك فأعتقد بأنّ السيارة تبدو متوازنة بشكلٍ جيّد".

من جانبه بدا زميله ماكس فيرشتابن، الذي خسر أفضل لفّاته بعد أن أُجبر على تخفيف سرعته لتفادي الاصطدام برومان غروجان، متشجّعًا هو الآخر بما شعر به خلف مقود السيارة.

وقال الهولندي الذي أكمل الحصّة في المركز الـ 14: "لم يكن يومًا سيّئًا. أعتقد بأنّ السيارة تعمل بشكلٍ أفضل، أنا سعيدٌ بذلك".

وأكمل: "لا تزال هناك الكثير من الأشياء التي بوسعنا تحسينها وسنعمل على ذلك، لكنّ محاكاة المسافات الطويلة بدت جيّدة لذا كان اليوم إيجابيًا في المجمل".