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ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا

تلقت ريد بُل تحذيراً من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وذلك حيال الطريقة التي احتفل بها ماكس فيرشتابن على الحلبة عند عبوره العلم المرقط، في إشارة إلى أن تكرار ذلك لن يمرّ دون عقوبة.

ريد بُل تتلقى تحذيراً حيال طريقة احتفال فيرشتابن بالفوز في ستيريا

هيمن فيرشتابن على كامل مجريات جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد، حيث تصدّر بأريحية من قطب الانطلاق الأول حتى النهاية، ليوسع صدارته للترتيب العام ضمن بطولة السائقين.

ومع مرور الهولندي لخط النهاية، احتفل عبر إبطاء سيارته قريباً من طاقم فريقه ومن ثم قام بالاستعراض عبر الضغط على دواسة الوقود لتدور الإطارات حول نفسها ويتصاعد الدخان منها، ما ترك آثاراً للإطارات على الحلبة.

لكن وبينما يُسمح للسائقين بالاحتفال بعد السباق - حتى أن بعضهم كان يستعرض عبر الدوران بسيارته حول نفسها في حلقات - فإن المكان الذي اختاره فيرشتابن للاحتفال لم يعجب مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد.

ونظراً لتواجده قريباً من العلم المرقط، وضع فيرشتابن نفسه ضمن موقع قريب للغاية من السيارات التي كانت تصل إلى نهاية السباق على سرعات عالية، ما يعني إمكانية وقوع حادثة إن حصل أمر ما خاطئ.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، أشار ماسي بوضوح إلى عدم سروره من سلوك فيرشتابن، وأنه حذر ريد بُل حيال تكرار ذلك.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل إن كان قد نظر في الأمر، أجاب ماسي: "نعم، قمتُ بذلك مباشرة حين رأيت ما حصل".

وأكمل: "لم يكن وضعاً مثالياً، لهذا السبب تكلمت مباشرة مع الفريق وأخبرتهم أن تكرار مثل هذا لن يكون مقبولاً".

وتنص الفقرة 43.3 من اللوائح الرياضية بوضوح على أن أي احتفال بعد السباق يجب أن يتم بشكل مدروس تماماً.

حيث جاء توصيف الطريقة التي يمكن للسائقين الاحتفال بها، كالتالي:

  • يجب أن تتم بشكل آمن، من دون المخاطرة بالسائقين الآخرين أو أي من العاملين
  • ألا تثير تساؤلات حيال قانونية السيارة
  • ألا تؤخر احتفالات منصة التتويج

يشار أن فوز فيرشتابن في ستيريا هو الثالث له من أصل آخر أربعة سباقات، حيث يمتلك فرصة ذهبية لتكرار نجاحه على نفس الحلبة الأسبوع المقبل.

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