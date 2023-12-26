ريد بُل تتكلم حول فرص بيريز لعقد جديد في موسم 2025 للفورمولا واحد

واجه المكسيكي موسماً متقلباً في 2023، حيث بدأه بشكل قوي لكنه تراجع لاحقاً، قبل أن يعود لمستواه في السباقات الأخيرة.

وعبرت ريد بُل عن التزامها بالحفاظ على بيريز لموسم 2024 المقبل، لكن من الواضح أن الفريق يريد منه تأدية أكثر ثباتاً إن كان يرغب بالحصول على عقد جديد.

ورغم أن ريد بُل تمتلك خيارات أخرى بديلة عن بيريز، لعل أهمها دانيال ريكاردو الذي يمتلك القدرة على القيادة إلى جانب ماكس فيرستابن، لكن الفريق أكد أنه غير مستعجل لاتخاذ مثل هذا القرار بعد.

وضمن حديثه حول المقاربة التي تتبعها ريد بُل فيما يتعلق بعقد بيريز لما بعد الموسم المقبل، قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "أعتقد أننا في موقع جيد، ولسنا على عجلة من أمرنا".

وأكمل: "لدينا الكثير من الخيارات، لكنني أعتقد أن تشيكو مرشّح أساسي".

وأردف: "إنه السائق الذي يحظى بدعمنا. وهو سائقنا لموسم 2024. في حال قام بعمل جيد للموسم المقبل، فلا سبب يمنعنا للتمديد لموسم 2025. لكن ذلك سيكون بناء على ما سيحققه خلال الموسم".

بالمقابل، أوضح هورنر أنه ومع التوقعات باقتراب المنافسين في الموسم المقبل، فسيكون من الضروري استخلاص أقصى ما يمكن من كلتا السيارتين.

على عكس ما جرى في 2023، حين كان فيرستابن في عالم آخر لوحده أمام الجميع، بينما وجد بيريز نفسه ضمن معارك مع فرق الوسط.

وأكد هورنر أن مزاملة فيرستابن ليست بالمهمة اليسيرة، لكن لا عذر لعدم تواجد السيارة الثانية بنفس المستوى.

فقال: "أعتقد أن مزاملة ماكس مهمة صعبة، عليك التحلي ببعض الصفات كي تتمكن من مجاراة ماكس".

وأكمل: "لكن مع تقارب الفرق، من الضروري تواجد السيارتين قريبين من بعضهما البعض في الأداء".

وتابع: "مع تشيكو، كانت وتيرة سباقه قوية جداً في العديد من المناسبات. لكن تأديته في التصفيات ربما تحتاج لتركيز أكبر".

واسترسل: "لكنه يدرك ذلك بالفعل".

ويرى هورنر أن مشكلة بيريز مع التصفيات مردها إلى الثقة بالسيارة، وأنه من الضروري استخلاص أقصى ما يمكن للإطارات تقديمه.

فقال: "أعتقد أنها مسألة ثقة في نهاية المطاف".

وأكمل: "القدرة على استخلاص أقصى ما يمكن في لفة واحدة ضمن أعلى مستويات التماسك. وكان يقوم بذلك بشكل جيد للغاية في بداية الموسم".

وأكمل: "فقد كان سريعاً في البحرين وفي الجولات الأولى مثل السعودية، أذربيجان كذلك وميامي".

واختتم: "بدأت الأمور بالتراجع من بعدها. لكنني أعتقد أنها نقطة يتوجب عليه حلها، لأنها محورية له في الموسم المقبل".